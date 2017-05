Le Congrès juif européen outré par la «Décision scandaleuse belge d’interdire l’abattage casher»

Le Congrès juif européen a fermement condamné une décision prise dans la région de Wallon dans le sud de la Belgique pour interdire effectivement la Shechita, la forme juive d’abattage pour la viande.

Le président de l’EJC, le docteur Moshe Kantor, a qualifié la décision de «scandaleuse» et a déclaré qu’elle s’oppose aux lois sur la liberté de religion de l’Union européenne.

Vendredi, la commission de l’environnement du Parlement wallon de la région francophone belge a voté pour interdire tout abattage à compter de septembre 2019.

La plénière du Parlement est maintenant en train de débattre de cette question plus tard ce mois-ci. Un mouvement semblable a également été proposé par le parlement dans la région de la Flandre.

La proposition sera présentée plus tard ce mois-ci à un vote en séance plénière du parlement wallon à Namur.

« Cette décision, au cœur de l’Europe occidentale et au centre de l’Union européenne, envoie un message terrible aux communautés juives de tout le continent que les Juifs ne sont pas désirables », a déclaré Kantor.

« Il attaque le noyau même de notre culture et de notre pratique religieuse et notre statut de citoyens égaux avec des droits égaux dans une société démocratique. Il donne secours aux antisémites et à ceux qui sont intolérants envers les autres communautés et les croyances.

« Nous appelons les législateurs de ne pas participer à la plus grande attaque contre les droits religieux juifs en Belgique depuis l’occupation nazie du pays dans la Seconde Guerre mondiale », at-il insisté.

« Le Congrès juif européen et ses affiliés sont solidaires de la communauté juive de Belgique dans sa lutte pour maintenir ses libertés religieuses les plus fondamentales », a-t-il ajouté.

« Nous ne nous reposerons pas jusqu’à ce que cette interdiction soit annulée et les Juifs en Europe puissent pratiquer leurs droits religieux les plus élémentaires ».

