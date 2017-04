Un candidat à la municipalité démocratique de la ville de New York veut faire expulser les Juifs des cités

Un candidat à la municipalité démocratique de la ville de New York entreprend une campagne de haine, et de nettoyage ethnique des Juifs des Cités.

Alors que les États-Unis ont observé une semaine consacrée à la mort de millions de Juifs et d’autres ressortissants durant la Shoah nazie pendant la Seconde Guerre mondiale, un candidat démocrate au Conseil de New York fait campagne dans un message d’antisémitisme et de haine.

Dans la vidéo la plus récente téléchargée par Thomas Lopez-Pierre, son message de campagne sur YouTube reproche aux « propriétaires juifs » et à « Donald Trump » tous les problèmes du septième district sur le haut de l’Ouest de Manhattan.

Lopez-Pierre lors d’un vote prévu le 12 septembre contre Mark Levine, membre du Conseil de la ville de New York, qui est juif, et qu’il accuse de « prendre 100 000 dollars en argent politique auprès des propriétaires juifs ».

Pour ceux qui n’ont pas le temps de regarder, ou dans le cas où la vidéo est retirée, voici la transcription :

« Bon après-midi. Je m’appelle Thomas Lopez-Pierre et je suis candidat au conseil municipal dans le septième district du conseil dans le Upper Manhattan, Upper West Side, West Harlem et Lower Washington Heights « , déclare le candidat sur la vidéo.

« Je suis debout devant le bureau du conseiller Mark Levine au 141e de l’avenue Amsterdam. Mark Levine est contrôlé par des propriétaires juifs », poursuit-il.

« Les propriétaires juifs possèdent plus de 80 pour cent de l’immobilier dans le Upper Manhattan, et ils sont responsables de l’expulsion des personnes noires et latines du Upper Manhattan.

« Ensemble, si nous nous organisons, nous pouvons vaincre Mark Levine, nous pouvons vaincre Donald Trump, et nous pouvons vaincre les propriétaires juifs qui chassent les gens noirs et latins de Harlem, Washington Heights et Upper West Side.

« Visitez mon site Thomas LopezPierre.com, Thomas LopezPierre.com et visitez-moi sur Twitter au Vote LopezPierre, Votez LopezPierre, et ensemble, nous pouvons vaincre les propriétaires juifs et nous engager dans ce nettoyage ethnique qui chasse les populations noires et latines hors de la Haute Manhattan.

« Je ne prends pas un dollar dans les contributions de la campagne de ces locataires juifs gourmands et Mark Levine a pris plus de 100 000 $ à ces personnes lors de sa campagne.

« Ensemble, nous les vaincrons. Nous vaincrons Donald Trump. Nous vaincrons les propriétaires juifs et nous battrons Mark Levine le 12 septembre sur la primaire démocratique.

« Voter démocrate. Votez Lopez-Pierre ».

