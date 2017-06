L’ayatollah Ali Khamenei: « Il ne fait aucun doute que nous allons assister à la disparition d’Israël»

Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a attaqué Israël dans un déluge de rhétorique contre l’État juif avant le «jour d’Al Quds» initié par l’Iran, qui proteste contre l’existence d’Israël.

« Il ne fait aucun doute que nous serons témoins de la disparition de l’entité sioniste [Israël] » selon un post sur son compte Twitter, ce jeudi.

Lors d’une réunion d’universitaires et de scientifiques à Téhéran mercredi, le leader iranien de ligne dure a déclaré que la défense des Palestiniens équivaudrait à «défendre la vérité».

« Aujourd’hui, la lutte contre le régime sioniste [d’Israël] lutte contre le système hégémonique et arrogant’, a déclaré Khamenei

L’Iran et les partisans anti-israéliens marqueront le jour de Al Quds , ce vendredi. L’événement se déroule tous les ans et tombera pour le mois « sacré » musulman du Ramadan.

Le ministère iranien des Affaires étrangères a exhorté la communauté musulmane mondiale à participer aux divers rassemblements internationaux anti-israéliens ce même jour.

Dans un communiqué en la matière, le régime de Téhéran a accusé Israël de «tyrannie, d’oppression et de persécution» et a accusé Israël d’être «la principale cause» derrière les crises actuelles au Moyen-Orient.

L’Iran a également accusé Israël d’être un «régime sioniste anti-humain, criminel pour les enfants et criminels pour le monde, pendant les 70 ans de sa vie honteuse, il a commis un grand nombre de crimes contre l’humanité».

Le dossier de l’Iran sur les droits de l’homme a été examiné par des groupes de défense des droits pour des questions telles que le traitement des femmes, des homosexuels et des minorités, ainsi que ses politiques sur les châtiments corporels, la liberté politique et la liberté d’expression.

Au cours des années passées, les manifestants iraniens ont chanté ‘Death to Israel’ et ‘Death to America’ ​​et ont incendié les drapeaux des deux nations en commémorant la journée Al Quds.

Le dimanche, plusieurs centaines de personnes à Londres ont participé à la journée controversée de la fête d’Al Quds qui s’est tenue chaque année dans la capitale britannique.

Une plus petite contre-protestation a été tenue par des partisans israéliens, principalement des membres de la communauté juive et israélienne .

Les partisans pro-israéliens ont demandé au maire de Londres Sadiq Khan d’annuler le rassemblement en raison des craintes que la marche permette des rassemblements de soutien à l’antisémitisme et au terrorisme. Plus de 15 000 personnes ont signé une pétition pour interdire la marche, mais elle a été organisée comme prévu et la police a réussi à garder les deux côtés séparés pour éviter les affrontements.

