L’avocat des victimes de la prise d’otages de l’Hyper Cacher porte plainte contre Manuel Valls et cinq de ses ministres

Plusieurs ministres sont mis en cause dans le retard de l’intervention des forces de police lors de l’attentat de l’Hyper Cacher :

– Manuel Valls

– Bernard Cazeneuve

– Christiane Taubira

– Laurent Fabius

– Jean-Yves Le Drian

– Axelle Lemaire

L’avocat des victimes de ce drame sans précédent, maître Metzker, les accuse de « mise en danger », de « non-assistance » et de « non-dénonciation de crime » ; et surtout, le gouvernement a trop tardé à publier la photo du tueur le 9 janvier et d’autres éléments connus sur son identité … pour éviter les amalgames…