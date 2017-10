L’avocat de Raed Salah, chef du Mouvement islamique en Israël accuse Netanyahou d’être derrière son emprisonnement

Khaled Zabarqa, l’avocat de Raed Salah, chef du Mouvement islamique en Israël, accuse le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la sécurité intérieure, Gilad Erdan, de poursuivre l’arrestation de Salah, bien qu’il prétend qu’il n’y a pas de raison pour son emprisonnement continu.

Salah a été arrêté le 15 août de cette année pour incitation lors des discours qu’il a fait dans le contexte de la tension à Jérusalem. Il est détenu en isolement dans la prison de Ramon dans le Negev et, selon son avocat, les autorités ne lui permettent pas de rencontrer sa famille.

Zabarka a affirmé que Netanyahou et Erdan sont ouvertement et derrière cette arrestation et interférent dans les décisions de la cour et leur seul souci est de s’assurer que Salah continue de rester en détention.

Selon lui, les autorités tentent d’incriminer Salah pour ses remarques sur «la victoire de la palestine», selon des principes palestiniens , alors qu’il ne voulait dire que les aspects religieux et populaires dans ces termes.

Il a ajouté que Salah n’était pas disposé à rétracter ses remarques. ‘Il veut voir la victoire des principes fondamentaux palestiniens, arabes et islamiques afin qu’ils soient établis dans la société arabe palestinienne’.