L’aviation civile dominicaine a signé un accord avec Israël Aerospace Industries

L’Institut de l’aviation civile dominicaine (IDAC) a signé un accord de coopération avec Israël Aerospace Industries pour poursuivre le processus de formation des professionnels et des techniciens du secteur dans le pays, par l’Académie des sciences de l’aéronautique (ASCA).

Le directeur général de IDAC, Alejandro Herrera, n’a pas précisé la date de la signature de l’accord définitif, mais a dit qu’il est en conversation avec l’aérospatiale israélienne « qui a une expérience dans tout ce qui est l’avionique ».

Selon le directeur, l’objectif de l’alliance est que « le domaine pédagogique des milieux universitaires continue à se développer et que, dans l’avenir, nous pouvons former des techniciens et mécaniciens d’aéronefs et d’entretien des avions. »

Ce pays suit les lignes directrices du corps de l’aviation internationale, principalement dans l’aspect qui a trait à la protection de l’environnement, la réduction des émissions de CO2 dans les opérations de l’aviation et le respect de la sécurité, a-t-il dit.

De plus, le modèle de programme étendu de l’ASCA a atteint des niveaux significatifs au niveau international selon le directeur général adjoint du centre, Santiago Rosa Martínez.

« Nos niveaux de sécurité dans l’espace aérien sont donnés à la suite de plusieurs années de formation, et de suivi sur le Plan mondial dans la navigation aérienne par l’OACI » a-t-il ajouté.

