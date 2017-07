Sur l’autoroute des vacances ….Vive Hitler, Mort aux Juifs, I Love Hitler

Vendredi matin, plusieurs inconnus ont accroché des pancartes avec des messages antisémites sur les ponts autoroutiers en Suisse.

On pouvait voir une croix gammée accrochée sur l’autoroute de Richterswil mais aussi la route de Pfäffikon SZ, puis d’autres pancartes antisémites proche d’un bâtiment scolaire de la ville de Rothrist AG. Selon le secrétaire municipal, elles ont été immédiatement retirées.

Un journaliste qui a conduit sur l’autoroute A3 vers Zurich a découvert à Reichenburg SZ, une affiche avec les mots « I love Hitler ». « Je ne pouvais pas le croire » dit-il.

En même temps, un autre reporter à la frontière du canton de Zurich a observé une bannière similaire. « Sur le pont de l’autoroute en direction de Zurich Richterswil était accroché une grande croix gammée, ». Sur la même route, une troisième bannière avec « Tuer les Juifs » et une croix gammée.

Le porte-parole de la police, Florian Grossmann a confirmé ces informations : « Plusieurs patrouilles sont déjà enlevé ces affiches qui ne sont pas autorisées. »

« Qui est derrière ces bannières et qui les ont accrochées, on ne sait pas encore ? Mais il est clair que de tels actes sont interdits par la loi et de plus sur les routes et sans autorisation »

Giulia Brogini, directeur de la Commission fédérale contre le racisme a dit: « Ces affiches sont placées sur des terres publiques ou privées, afin d’ être lues par un cercle plus large de la population.

Dominic Pugatsch, directeur général de la Fondation GRA contre le racisme et l’antisémitisme, a déclaré: « Nous espérons que les responsables seront tenus responsables et punis en conséquence. Et dans ce cas, il faudra prévaloir la tolérance zéro absolu. »

