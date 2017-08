L’Autorité palestinienne veut l’engagement pour deux États de l’administration Trump d’ici la fin août

L’Autorité palestinienne s’attend à ce que l’administration Trump s’engage pour un accord de paix avant la fin de ce mois et préfère que ce soit la solution à deux États.

« Nous avons besoin de vous pour nous dire où ils vont », a commenté Husam Zomlot, envoyé de l’Organisation de libération de la Palestine à Washington, lors d’une réunion dans son bureau avec des journalistes. « Il est temps que nous l’entendions ».

Zomlot a déclaré à une délégation américaine de haut niveau comprenant Jared Kushner, le gendre du président Donald Trump et son principal conseiller chargé de la paix au Moyen-Orient; Jason Greenblatt, le principal négociateur international de Trump, Dina Powell, conseillère de sécurité nationale lors d’une prochaine réunion le 24 août à Ramallah avec le président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et l’équipe de négociation palestinienne.

La réunion se déroulera vers la fin d’une tournée dans laquelle les responsables américains rencontreront également des dirigeants israéliens et autres, y compris d’Egypte et l’Arabie Saoudite.

Zomlot a déclaré que pour l’Autorité palestinienne, le résultat privilégié restait un réengagement de la solution pour deux États. Trump s’est retiré de cette option peu de temps après avoir assumé la présidence en janvier, qui a été la politique des États-Unis depuis 2002. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui s’est engagé dans une solution à deux États en 2009, a également été silencieux depuis l’engagement. La majorité du Cabinet de Netanyahou s’oppose à avoir deux États.

« Une solution à deux états a un équilibre international, un soutien régional et un consensus mondial », a déclaré Zomlot.

Zomlot a déclaré que l’Autorité palestinienne voulait deux États basés sur les frontières de 1967 et voulait entendre de l’administration Trump comment mieux traiter les facteurs qui mettraient en danger un résultat pacifique, y compris les « colonies juives » , la crise humanitaire dans la bande de Gaza et les tensions religieuses sur le Mont du Temple de Jérusalem, que les Juifs et les Musulmans considèrent comme saints.

Il a déclaré que, dans le cadre de négociations sérieuses, «le gouvernement de consensus palestinien sera chargé de deux choses: la fin de la situation humanitaire à Gaza et le plus tôt possible, une convocation des élections nationales palestiniennes».

Un obstacle majeur à l’avancement des pourparlers de paix a été l’absence de contrôle de l’AP dans la bande de Gaza, où le groupe terroriste du Hamas est devenu dominant. Abbas et l’Autorité palestinienne ont contraint Gaza en réduisant les approvisionnements de base à leurs dirigeants du Hamas, y compris l’électricité.

Zomlot ne dirait pas ce que l’Autorité palestinienne ferait si la délégation des États-Unis ne proposait pas une conclusion de paix, mais a déclaré que l’incertitude pourrait amener l’Autorité palestinienne à revenir à la recherche d’une reconnaissance internationale de l’État – une position qu’Israël et les États-Unis s’opposent catégoriquement. Une autre résistance palestinienne contre Israël qui serait «pacifique».

Zomlot a transmis une impression positive globale de Trump et de ses négociateurs, en disant qu’ils avaient soigneusement pris en compte les positions palestiniennes.

« Le personnage du président Trump lui-même – nous croyons que c’est une personne qui pourrait effectivement prendre le saut, qui pourrait exercer des pressions de tous les côtés », a-t-il déclaré.

Zomlot et l’Autorité palestinienne semblent compter sur la pression de Trump comme moyen d’imposer à Israël ,la solution à deux États. Zomlot a précisé qu’il ne croyait pas que Netanyahu avait les moyens de passer à des négociations sur le statut final par lui-même.

« Netanyahou se comporte comme un politicien, pas un homme d’État », a-t-il déclaré sur la manœuvre de la coalition du Premier ministre, dans laquelle il doit s’occuper des partenaires qui s’opposent aux concessions. « Israël mérite un meilleur leadership ».

Zomlot a exprimé sa colère avec le Congrès et la fusion des projets de loi qui réduiraient l’aide des États-Unis à l’Autorité palestinienne et la pénaliseraient autrement. Le chef des mesures est la Taylor Force Act, nommée pour un Américain poignardé à mort dans une attaque terroriste de 2016, qui relierait le financement aux zones palestiniennes à la cessation des paiements de l’AP aux familles de Palestiniens tués ou emprisonnés pour des attaques contre des Israéliens .

Il a déclaré que l’Autorité palestinienne était prête à « réviser et négocier » son système de paiement, mais ne se soumettrait pas à la pression.

« N’utilisez pas la pression financière avec nous », a-t-il déclaré. « Ça ne marchera pas. »