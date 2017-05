L’Autorité Palestinienne surpris par Israël qui n’a pas coupé l’électricité à Gaza malgré les factures impayées

L’Autorité palestinienne est déterminée à « éteindre » toutes les sources de financement du gouvernement du Hamas à Gaza, a déclaré le Dr Ahmad Majdalani, membre du Comité exécutif de l’OLP à Al-Hayat , ce dimanche.

Le fonctionnaire a déclaré à Al-Hayat qu’Israël n’a pas répondu ce mois-ci à une demande officielle de l’Autorité palestinienne de cesser de déduire le coût de l’électricité fournie à Gaza de 11 millions de dollars par mois et des recettes douanières et fiscales mensuelles de l’AP.

Selon le Protocole sur les relations économiques, à l’instar du Protocole de Paris, signé par Israël et l’OLP en avril 1994, Israël collecte et transfère à l’Autorité palestinienne les taxes d’importation sur les marchandises qui ont été expédiées et les impôts sur le revenu perçus auprès des résidents de l’AP employés en Israël et dans les territoires israéliens.

Majdalani a déclaré qu’à la fin du mois dernier, l’Autorité avait officiellement demandé à Israël de cesser de déduire le coût de la consommation d’électricité de Gaza des revenus de l’AP qu’il recueille, mais Israël a choisi d’ignorer la demande.

« Nous avons été surpris de constater qu’Israël, au début de ce mois, Israel a déduit 40 millions de shekels (11 millions de dollars), et nous avons exprimé notre objection », a déclaré le responsable à Al-Hayat.

« Nous payons Israël pour la consommation d’électricité à Gaza, tandis que le Hamas recueille de l’argent auprès des consommateurs et les transfère à son propre budget », a déclaré le responsable. « L’Autorité palestinienne a décidé de cesser de financer le coup d’Etat du Hamas à Gaza et nous réitérons la demande qu’Israël de cessé de déduire les fonds de nos revenus en faveur du Hamas et de son coup d’Etat ».

En juin 2007, les combattants du Hamas ont pris le contrôle total de la bande de Gaza, suite à une semaine d’affrontements entre le Hamas et le Fatah, suite au licenciement du Premier ministre Ismail Haniyeh (Hamas) par le président de l’AP Mahmoud Abbas (Fatah). Le tir a eu lieu à la suite de la disparition par le Fatah des élections législatives de 2006. Dans la bataille de Gaza de 2007, qui, pour une fois, n’a pas impliqué Israël, les combattants du Hamas ont alors pris le contrôle de la bande et ont enlevé tous les fonctionnaires du Fatah de leur bureaux, certains d’entre eux via leurs toits.

Le mois dernier, l’Autorité palestinienne a annoncé une série de mesures visant à réduire les dépenses dans la bande de Gaza afin de «sécher» les sources de financement de la règle du Hamas. Ces étapes ont commencé avec la déduction de 30 pour cent des salaires de ses 60 000 employés, qui ont été congédiés du travail dans la bande de Gaza, puis ont demandé à Israël d’arrêter de fournir de l’électricité à Gaza, pour lequel l’AP paie.

Al-Hayat a cité des observateurs qui pensent qu’Israël est réticent à augmenter encore plus la crise humanitaire à Gaza, mais l’AP est déterminée à faire pression sur le Hamas pour l’affaiblir. Comme toujours, le gouvernement Abbas menaçait que si Israël ne rendez pas le peuple de Gaza plus misérable, l’AP cesserait de collaborer avec Israël sur la sécurité en Judée et en Samarie.