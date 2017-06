L’Autorité Palestinienne retire un monument dédié à un terroriste pour le replacer quelques jours plus tard discrètement…

Cette nouvelle place de Jénine porte le nom du terroriste Khaled Nazzal, le secrétaire du Comité central du Front démocratique pour la libération de la Palestine (DFLP) et le commandant de sa branche militaire. Il était responsable du massacre de Ma’alot, au cours duquel des terroristes ont pris des écoliers et leurs enseignants en otage et ont finalement tué 22 enfants et 4 adultes. Le terroriste Nazzal a également prévu une attaque qui a entraîné le meurtre de 4 otages dans un appartement à Beit Shean (11 novembre 1974) et une attaque de tir et de grenade dans le centre de Jérusalem où un civil a été assassiné et 47 autres ont été blessés (le 2 avril , 1984).

La place « Martyr Khaled Nazzal » a été inaugurée lors d’un rassemblement avec des officiels de l’Autorité palestinienne, « sous les auspices du district de Jenin et de la municipalité de [Jenin] ». Les participants comprenaient le gouverneur de district adjoint du district de Jenin et le DFLP à Jenin.

Monument au terroriste Nazzal, « Martyr Khaled Nazzal Square », à Jenin

Texte sur le monument: « Martyr Khaled Nazzal Square

Nous devons garder les fleurs des martyrs (citation de la chanson du poète palestinien Mahmoud Darwish)

1948-1986, en Palestine libre «

[Jeningate, site de nouvelles palestinien indépendant, 15 juin 2017]

L’adjoint du maire de Jenin, Mahmoud Abu Mweis a pris la parole lors de l’événement et « a souligné que notre leadership et notre peuple continueront sur la voie des martyrs ».

Ce genre d’histoire a été répété des dizaines de fois.

Mais cette fois, la pression a fonctionné.

Safa rapporte que ce monument a été démantelé après que Denwahahu se soit plaint.

Suite à cette bonne initiative, il a décidé de le replacer aujourd’hui. En effet, les Palestiniens de la ville de Jenin auraient réinstallé ce monument malgré la pression intense du Premier ministre Benjamin Netanyahu.La Radio israélienne a annoncé samedi que le monument a été placé dans la nuit dans le cadre d’un accord entre le parti Fatah du président Mahmoud Abbas et le maire de Jenin.

