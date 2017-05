L’autorité Palestinienne invite Donald Trump à se rendre sur la tombe d’Arafat lors de sa venue en Israel

Selon un rapport lundi dans le quotidien Israël Hayom, l’Autorité palestinienne veux lors de le cérémonie d’accueil de Donald Trump , le faire passer par la Muqata’a à Ramallah et le mausolée abritant les restes de Arafat.

Cependant, le bureau du président de l’AP Mahmoud Abbas a déclaré au journal que les Palestiniens ont été informés par les membres de la sécurité et services secrets que pour protéger la visite de Trump en raison de la sensibilité politique et diplomatique, Trump ne pourra pas arriver à la Muqata et le mausolée.

«Les hauts responsables de l’administration Trump ont pris contact avec nous et nous ont fait savoir que le président Trump ne passera pas par la tombe de Yasser Arafat, car cela pourrait produire une situation embarrassante [pour lui] de retour sur le plan Politique, ainsi que d’une crise diplomatique avec Israël et il nous demande de lui proposer un autre itinéraire, »at-il dit.

Un autre fonctionnaire de l’AP a nié que les Palestiniens ont l’intention de proposer à Trump de se rendre sur la tombe , en disant que le premier fonctionnaire avait l’intention uniquement de susciter le controverse.

«Il semble que quelqu’un cherchait à faire quelque chose qui ne serve à rien. Les Américains ont demandé d’éviter la possibilité d’approcher le président de la tombe, bien qu’il était censé passer près de [la tombe] ».

Arafat, qui est mort en 2004, reste une figure vénérée parmi les Palestiniens, il est considéré par beaucoup en Israël comme un terroriste non réformé qui a été condamné. En 2000, lors des pourparlers de paix au Camp David, et le deuxième Intifada qui a suivi , il a nié l’histoire et la légitimité des Juifs en Terre Sainte.

Un rapport de la semaine dernière de Channel 2 a dit que on de sa visite en Israël Trump ne devrait pas visiter Ramallah, préférant se rendre à Bethléem.

Trump doit arriver en Israël le 22 mai pour une visite d’une journée avec sa femme, Melania, sa fille Ivanka et son beau-fils Jared Kushner. Il s’arrêtera d’abord en Arabie Saoudite, pour une réunion avec les dirigeants du monde musulman pour discuter de la lutte contre le terrorisme.

Après son voyage en Israël, Trump doit se rendre au Vatican, ainsi que les sommets de l’OTAN et du G7 à Bruxelles et en Sicile.

La visite de Trump vient au milieu des efforts déployés par le président américain en vue de renouveler les pourparlers de paix entre Israël et les Palestiniens.

La semaine dernière, Trump a accueilli Abbas à la Maison Blanche pour une réunion au cours de laquelle il a exprimé sa confiance dans sa capacité à un contrat sans accord de paix.

«Nous allons le faire. Nous allons travailler dur pour le faire. Il y a longtemps, mais nous allons travailler avec diligence, et je pense qu’il y a une très, très bonne chance, »a déclaré Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec M. Abbas.

Le président, qui a fait référence à un accord de paix israélo-palestinien comme «l’accord final,» a dit qu’il est prêt à jouer le rôle nécessaire même si cet accord est difficile à atteindre.

Les deux Abbas et le Premier ministre Benjamin Netanyahu ont salué l’intérêt de Trump dans la relance des pourparlers, bien que les deux ont également cherché à jeter le blâme sur l’autre pour l’absence de tout processus de paix.

Cette visite coïncidera avec le Journée de Jérusalem, lorsque Israël célébrera les 50 ans après avoir repris l’est de la ville au cours de la guerre de 1967 . Cette date a suscité la spéculation une annonce majeure concernant la ville de la part de Trump.

Au cours de sa campagne, Trump a promis à plusieurs reprises de déplacer l’ambassade, mais depuis qu’il a pris ses fonctions, il s’est éloigné de cette promesse.

Le vice-président Mike Pence a déclaré aux dirigeants juifs américains la semaine dernière que Trump était toujours en train de délibérer sur la relocalisation.

« Le président des États-Unis, comme nous le disons, envisage sérieusement de transférer l’ambassade américaine à Tel Aviv à Jérusalem », a-t-il déclaré.

Trump devra prendre une décision importante sur la question.

Le Congrès a adopté une loi en 1995 pour obliger l’ambassade à être déménagée à Jérusalem, mais elle a permis au président d’exercer une renonciation de six mois pour des raisons de sécurité nationale.

Chaque président depuis, y compris les prédécesseurs George W. Bush et Bill Clinton à Barack Obama, ont signé cette renonciation tous les six mois.

Le dernier, signé en décembre par Obama, expire fin mai, lorsque Trump sera obligé de l’enregistrer ou de suivre sa promesse de campagne.