L’Autorité Palestinienne impose avec violence une grève généralisée à ses résidents en solidarité avec les terroristes en grève de la faim !

L’Autorité palestinienne de Mahmoud Abbas, semble déterminée à faire respecter la grève, et de nombreux civils ont été bloqués d’entrer dans les grandes villes et forcés de rentrer chez eux. Les rues des villes et villages sont presque vides de voitures et piétons, et les banques et les usines sont fermées dans une scène qui rappelle les jours de la première Intifada de 1987, selon les médias arabes.

De longues files de voitures ont été immobiles devant les entrées barricadées vers les principales villes de l’AP, avec des fumées dans les zones où les automobilistes impatients se confrontent avec les forces de l’Autorité palestinienne.

A Bethléem, dans un effort pour imposer la grève, un certain nombre de routes menant à la ville ont été barricadés avec des pierres et des pneus, et les hommes masqués armés de bâtons patrouillent les rues, exigeant un « engagement total » à la grève par toutes les personnes.

A Ramallah, aussi, un groupe de jeunes Arabes a barricadé toutes les routes entrant à Ramallah et Al-Bireh depuis les premières heures du matin, en utilisant des pierres et des pneus.

