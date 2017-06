L’Autorité Palestinienne décide de censurer le film de Wonder Woman à Ramallah de peur que les Palestiniens aiment Gal Gadot

Le coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires, le général Yoav Mordechai, a annoncé que l’Autorité Palestinienne a décidé de censurer le film de Gal Gadot à Ramallah.

Une fois que les cinémas au Liban ont décidé de boycotter « Wonder Woman » avec Gal Gadot, c’est au tour de Ramallah (En Israël) de choisir de ne pas montrer le film qui est devenu un succès international.

Le général Yoav Mordechai a publié en arabe sur sa page Facebook que le film a été censuré apparemment pour des raisons politiques :

« Probablement le cinéma « Burj Palestine » de Ramallah a peur que le public apprécie l’excellent film de Wonder Woman, et ne puisse pas resssentir la différence entre un film politique et un film américain. La censure de ce film ne montre que la faiblesse et la peur ».

