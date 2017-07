L’Autorité Palestinienne de Abbas veut affamer les Gazaouis et déclencher une guerre contre Israel ?

La Bande de Gaza va devenir un ghetto si Abbas continue de stopper l’aide de l’Europe aux Gazaouis afin de faire pression contre le Hamas, mais aussi en entraînant un conflit armée entre Israel et le Hamas.

En effet, le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas a décidé de renforcer sa pression contre le Hamas par une nouvelle initiative apres la rupture de l’électricité et l’arrêt de l’envoi de matériaux médical (comme les produits anesthésiants ou le traitement des malades dans les hôpitaux israéliens). La nouvelle restriction sera de stopper les aides sociales destinées aux familles défavorisées de Gaza !

Au lieu de demander aux pays étrangers et l’ONU d’intervenir pour interveni dans ce confliet entre le Fatah et le Hamas à Gaza, le proche du [président de l’Autorité palestinienne] Mahmoud Abbas a décidé d’agir en solo, et de stopper l’aide à 80 000 familles à Gaza (Stoppant la somme de milliers de shekels par mois en allocations sociale de la part de l’AP).

Le Fatah se justifie en disant que parmi ces familles, il y en a 60 000 « liées au Hamas », et selon le Fatah, « Leur situation financière est relativement bonne, et ils n’ont pas besoin de ces subventions, tandis que les autres familles ont d’autres sources de revenus ».

Il faut donc s’attendre forcement à des réactions (terroristes) coté Gaza. Mais qui seront une fois de plus les victimes ? Les habitants en bordure de Gaza par les tirs de roquettes et en cas de nouvelle opération à Gaza comme en 2014, ce seront de nouveau les soldats qui devront payer le prix de cette haine entre le Hamas et le Fatah.

