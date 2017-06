L’Autorité palestinienne considère la proposition israélienne comme «une mauvaise blague »

Les responsables de l’Autorité palestinienne auraient finalement tourné le dos à une liste de gestes de bonne volonté approuvés le mois dernier par le cabinet de sécurité israélien, selon un rapport publié sur Al-Monitor ce samedi 3 juin.

Les mesures ont été approuvées par le Cabinet à la veille de la visite du président américain Donald Trump au pays.

Le ministre des Finances Moshe Kahlon et le commandant de Tsahal Yoav Mordechai, coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires (COGAT) se sont rendus à Ramallah dans la nuit de mercredi immédiatement après la fin de la fête de Shavouot pour présenter les mesures proposées au Premier ministre de l’AP, Rami Hamdallah , et au ministre des Affaires civiles de l’AP, Hussein al-Sheikh.

La liste des mesures de renforcement entre Israel et les palestiniens comprenait:

(1) L’augmentation des heures d’ouverture au passage frontalier d’Allenby entre Israël et la Jordanie à 24 heures par jour

(2) La mise à niveau et l’élargissement des heures d’exploitation aux croisements entre Israël et les zones de l’Autorité palestinienne de Judée et de Samarie avant 1967

(3) L’établissement de deux nouvelles zones industrielles en Judée-Samarie – une à Tarqumiya, à côté de la traversée de Tarqumiya au nord-ouest d’Hébron et l’autre près de Jénine;

(4) La coordination de la politique d’application de l’Égypte dans des domaines spécifiques dans la zone C (sous le contrôle israélien complet dans le cadre des Accords d’Oslo) situés à côté des zones B (contrôle partagé) et A (contrôle complet de l’AP) – c’est-à-dire cesser la démolition de structures illégalement construites .

Deux membres du parti Bayit Yehudi au Cabinet de sécurité ont voté contre les mesures, laissant une majorité de huit personnes qui ont voté en faveur.

C’était la première délégation de haut rang et officielle, y compris un ministre du gouvernement israélien à se rendre à Ramallah depuis 2014, lorsque les pourparlers entre les deux parties se sont terminés.

Néanmoins, selon un fonctionnaire du Fatah qui a parlé avec Al-Monitor , les mesures qui au sein de nombreux israéliens ont créé un petit tsunami ne sont plus qu’une «mauvaise blague», selon l’un des officiels qui prédit qu’elles ne satisferont pas les Américains et l’écrivain, Shlomi Eldar, qui a affirmé qu’elles sont « trop ​​mineur ».

Pendant ce temps, le conseil du village refuse de changer le nom de son nouveau Centre de la jeunesse féminine de Dalal Mughrabi, malgré le retrait d’un financement spécifique pour un centre de jeunesse féminin par le gouvernement de la Norvège et des Nations Unies, tous deux affirmant qu’ils n’étaient pas informés du nom de ce centre avant son ouverture et tous les deux insistent pour que leurs noms et leurs logos soient supprimés.

Dalal Mughrabi est la terroriste qui a mené un groupe d’agents au détriment d’un autobus près de Tel-Aviv en 1978, détenant quelque 90 personnes en otage, puis a tué 37, dont 12 enfants, dans ce que l’on appelait le massacre de la route côtière. C’était l’attaque terroriste la plus horrible de l’histoire israélienne, et à ce jour, Dalal Mughrabi est louée, honorée et glorifiée en tant que héros national dans l’Autorité palestinienne à cause de cela, considérée comme un modèle pour les enfants à imiter y compris dans le nouveau centre de jeunesse nommé en son honneur.

Le Centre de la jeunesse féminine Dalal Mughrabi a ouvert ses portes le mois dernier et le gouvernement de l’Autorité palestinienne soutient le conseil de village de Burqa dans son refus de changer le nom du centre.

Comme d’habitude, il n’y a pas eu de mention de ce genre dans les mesures de confiance «significatives» que le gouvernement de Ramallah de l’Autorité palestinienne devrait présenter au gouvernement israélien à Jérusalem.

On se demande s’il y aura des mesures de confiance à partir de Ramallah, significatives ou non, ou si le leader de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas utilisera l’excuse que toute mesure qu’il offre doit rester «secrète» pour assurer sa survie. . .

