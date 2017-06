Le secrétaire de presse de l’organisation des droits de l’homme «Briser le silence » Dean Issacharoff est interrogé par la police comme un suspect dans le passage à tabac d’un Palestinien après que ce dernier eût raconté publiquement cet épisode de sa vie à Hébron.

Aprés cette demande d’engager une procédure pénale contre Issacharoff auprès du conseiller juridique du gouvernement, la ministre de la Justice Ayelet Shaked a dit que Issacharoff racontait de nombreux mensonges afin de calomnier l’armée israélienne, mais que s’il commis l’infraction pénale dont il est question, il doit être puni.

L’organisation de gauche, en réponse, a exhorté le Ministère de la Justice à engager une poursuite pénales et de prendre des mesures non pas seulement contre les anciens soldats et officiers qui ont accepté de témoigner sur leurs crimes contre les Palestiniens pour l’organisation « Briser le silence », mais également contre les autres soldats qui cachent ces réalités.

Le conseiller juridique de l’ONG a dit que Shaked et le service de la police sont coupables d’un abus de pouvoir de la part des organismes chargés de l’application de la loi par ces poursuites des opposants politiques.

La ministre Shaked a demandé d’engager des poursuites pénales contre Issacharoff après la diffusion d’une vidéo de son histoire sur son service militaire.

En effet, l’attachée de presse a servi comme officier dans la brigade « Nahal ». Il a raconté comment, pendant son service à Hébron, il a battu les Palestiniens qui ont jeté des pierres sur les soldats. Ces aveux, selon la ministre de la Justice sont considérés comme une justification suffisante pour entreprendre une enquête criminelle et elle a demandé d’envoyer Issacharoff devant le tribunal si son témoignage est considéré comme véridique.

Les procureurs militaires ont déclaré vendredi qu’une poursuite pénale avait été engagée contre Issacharoff avant cette déclaration de la ministre de la Justice. L’avocat Gaby Lasky de Issacharoff a dit qu’il n’avait pas été silencieux pendant l’enquête et la police a donné une vidéo complète de son discours, : «C’est un officier militaire, qui a décidé de rompre le silence et d’exposer l’immoralité de l’occupation et de montrer que l’autorité militaire sur des millions de gens ne peut pas avoir lieu sans violence et violation des droits de l’homme. La décision de la ministre d’utiliser le système de justice pénale fournit également un argument fort pour la défense de son innocence « , – a déclaré l’ avocat Lasky.

Vous avez un peu de temps libre ? Nous avons besoin de bénévoles pour une seconde lecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

LE CHANGE DU JOUR