L’association Almagor pour les victimes du terrorisme suite à la nomination de Yaron Blum :  » C’est une bonne nouvelle pour le Hamas »

L’association Almagor pour les familles endeuillées par le terrorisme est déçue par la nomination de Yaron Blum à la tête de l’équipe de négociation pour le retour des disparus et des prisonniers dansles pays ennemis.

« Dans l'accord Shalit, Blum a apporté au Hamas une grande réussite avec plus d'un millier de terroristes et de meurtriers qui ont été libérés, beaucoup d'entre eux sont revenus à la terreur et certains d'entre eux servent comme commandants du Hamas ».

Les parents des soldats et des civils détenus à Gaza ont attaqué la réponse du gouvernement à la nomination de Blum. La famille Goldin: ‘Il a fallu un temps long et inutile, Netanyahu doit rendre les soldats ici et maintenant.’

La famille Goldin a sévèrement attaqué le gouvernement pour son comportement sur le sujet à ce jour :

« Nous avons attendu une longue période de temps et avons perdu du temps depuis la démission il y a deux mois de Lior Lotan jusqu’à ce soir . Nous attendons depuis trois ans et trois mois pour le retour de nos enfants . Mais cette fois ci, le sablier est plein par Netanyahu, en utilisant de nouveaux émissaires, il doit amener nos soldats ici et maintenant. «

Face à l’heure actuelle le gouvernement a une occasion sans précédent pour une pression efficace sur le Hamas, il doit mobiliser la communauté internationale pour parvenir à un accord pour les prisonnier . Blum a une grande responsabilité et une mission simple : répondre aux valeurs de l’armée israélienne et faire revenir les corps des soldats en Israël . Il doit maintenant utiliser tous les outils et les moyens à sa disposition afin de ne pas rater l’occasion. ‘.

Un peu plus tôt, le Premier ministre a parlé avec les familles des soldats tombés au combat qui sont capturés par le Hamas Hadar Goldin et Oron Shaul, et les citoyens Hisham al-Sayed et Mengistu qui ont traversé la frontière vers Gaza pour les informer de la nomination et a souligné son engagement envers l’Etat d’Israël de ramener les garçons à la maison « , selon une déclaration du premier ministre.