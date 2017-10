L’assassinat sanglant de Reuven Shmerling : la suspicion est plus terroriste qu’un litige commercial

L’enquête sur l’assassinat de Reuven Shmerling continue depuis que le corps de cet homme de 70 ans a été retrouvé dans un entrepôt à Kafr Qasem : l’assassinat semble de plus en plus terroriste et non un litige commercial.

A la suite d’une série de preuves depuis ce dernier jour, une nouvelle évaluation semble se confirmer et le fond terroriste est bien plus probable qu’un litige commercial comme évalué initialement.

Reuven Shmerling, qui a été trouvé mort dans un cellier à Kfar Kassem, il y a quelques jours devait ce vendredi fêter son 70ème anniversaire, dans sa ville d’Elkana avec toute sa famille mais ce même jour fut celui de son enterrement, toute sa famille a porté le tee shirt qu’ils avaient imprimés pour ce jour de fête, « tu resteras toujours jeune ».

L’enquête n’est pas encore terminée, et à ce stade, il est impossible de donner plus de détails en raison de l’ordre de bâillon concernant l’enquête.