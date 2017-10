L’assassinat ciblé des terroristes en Israel critiqué par la France pourrait être la nouvelle technique francaise …

La France a continuellement condamné les assassinats ciblés réalisés par Israël contre des terroristes palestiniens. En 2004, Israël éliminait le chef du mouvement terroriste Hamas. La réaction de la France ne se fait pas attendre : «La France condamne l’attaque perpétrée contre le chef du Hamas, Abdelaziz al-Rantassi, qui a provoqué sa mort. Elle déclare un nouvelle fois que les exécutions extrajudiciaires sont contraires au droit international et sont inacceptables. Chaque état de la région a le droit de protéger ses citoyens, mais pas au mépris du droit», selon le Quai d’Orsay

Mais aujourd’hui, avec la montée de l’Islam radical, une ancienne ministre française de la Justice, Rachida Dati, propose aussi l’assassinat ciblé des djihadistes en Syrie et en Irak par les drones afin de ne pas les retrouver sur le sol français.

“Ces dernières années, on a empêché de partir un certain nombre d’individus. Ces gens sont aujourd’hui des bombes à retardement. Lors d’une visite de Gantanamo, invitée par le ministre de la justice d’Obama, j’ai discuté avec les autorités américaines…Le président Obama est celui qui a signé le plus d’autorisations “d’éliminations” de terroristes sur les terrains de guerre, notamment par les drones. Le fait de les retenir sur notre territoire, finalement, aggrave fortement le risque d’attentats à venir. Je sais que ce n’est pas politiquement correct de le dire mais ceux qui veulent partir en Syrie ou Irak, non seulement on devrait les laisser partir, mais surtout les empêcher de revenir par tous les moyens dont nous disposons! Je dis bien par tous les moyens dont nous disposons. Y compris par des assassinats ciblés? Je dis par tous les moyens dont nous disposons et autorisés, y compris par le droit international. On ne peut plus accepter qu’un pays tout entier, qu’un continent puissent être tenus en joug par des individus déterminés qui n’ont rien à perdre”, a-t-elle poursuivi.

Affaire à suivre…