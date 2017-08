L’armée libanaise a annoncé dimanche une pause dans son offensive contre Daesh en Syrie

L’armée libanaise déclare une pause dans la lutte contre l’État islamique. L’armée libanaise s’arrête d’offenser afin de négocier des troupes détenues par IS; Le Hezbollah annonce également l’arrêt de combat . L’armée libanaise a annoncé dimanche une pause dans son offensive contre les hommes du groupe terroristes islamiques à la frontière avec la Syrie pour permettre la négociation de troupes en otage depuis 2014.

Les forces armées ont lancé leur campagne contre les combattants de Daesh dans les régions montagneuses de Jurud Ras Baalbek et Jurud al-Qaa sur la frontière orientale du Liban le 19 août. ‘Le commandement de l’armée annonce un cessez-le-feu à partir de 7 heures du matin pour faire place à la dernière phase des négociations liées au sort des soldats enlevés’, at-il déclaré dans un communiqué.

Neuf soldats sont soupçonnés d’être détenus par ISIS après que des militants ont dépassé la ville d’Arsal le long de la frontière libanaise en août 2014 et ont enlevé 30 soldats et la police. Quatre ont été tués par leurs ravisseurs et un cinquième est mort de ses blessures alors que 16 ont été libérés dans un échange de prisonniers en décembre 2015.

L’armée a déclaré que les troupes manquantes restantes étaient «préoccupantes» dans leur offensive contre quelque 600 combattants de Daesh dans la région frontalière des collines.Le groupe terroriste libanais Hezbollah a lancé sa propre attaque simultanée contre Daesh du côté syrien de la frontière dans une région connue sous le nom de West Qalamun.

La chaîne des médias de guerre du Hezbollah a également annoncé un gel des combats le dimanche. Il a déclaré que la pause unilatérale était «dans le cadre d’un accord global pour mettre fin à la bataille dans l’ouest de Qalamun contre Daesh ». L’armée libanaise a insisté pour ne pas coordonner son assaut contre le Hezbollah.