L’armée israélienne va interdire les soldats de fumer dans les bases et stopper la vente des cigarettes

Cette décision de l’armée israélienne de stopper la vente de cigarettes et interdire de fumer dans les bases de Tsahal,est celle du colonel professeur Alon Glazberg, responsable des services médicaux dans le corps médical ors d’un débat spécial à la Knesset dans le cadre de la journée, des non-fumeurs en bonne santé, en Israel.

Cette nouvelle consigne de Tsahal vient après une longue série d’audiences du comité pour lutter contre les fléaux sur les drogues et l’alcool à la Knesset, dirigé par la député Meretz, Tamar Zandberg, et adopte essentiellement les recommandations de l’IMA et ICA présentés à la demande de la Commission.

Les statistiques présentées par le Dr Hgi Longe de l’Université Hadassah-Hebrew montrent que les taux de tabagisme ont augmenté d’environ 40% au cours du service militaire obligatoire.

Beaucoup de soldats fument pour prendre de la distance avec le stress, et la pression de l’armée qui pour rappel, dure 3 ans.

Selon une Maman de soldats : » Espérons que cette même décision sera suivie aussi par d’autres pour le bien être des soldats et la maîtrise du stress par des méthodes douces …et naturelles. »

