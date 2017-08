L’armée israélienne a reprit une activité militaire «intensifiée» dans la bande de Gaza

Après s’en tenir à un calme relatif suite à la politique internationale pour la plupart de la journée d’hier, l’armée israélienne a repris ses opérations militaires dans la bande de Gaza.

Les avions de l’IAF ont repris les attaques visant des terroristes et des infrastructures dangereuses dans la bande de Gaza.

Les frappes aériennes ont suivi une pause de près de 12 heures dans les combats suite aux pressions internationales, puis se sont intensifiées. Pourtant, le niveau des combats entre des deux parties avait considérablement diminué les jours précédents.

Il n’était pas immédiatement clair, si cela reflétait une future trêve en l’honneur de l’Aïd al-Fitr, qui marque la fin du mois sacré du ramadan musulman, ou si elle pourrait être étendue.

Pendant ce temps, les troupes de Tsahal ont échangé des tirs avec des terroristes à l’est du camp de réfugiés de Jabalia. Les terroristes ont ouvert le feu sur les troupes avec des obus et des armes légères, et les chars du corps blindé ont répondu avec des tirs d’obus et Spike NLOS-(Tammuz) et roquettes qui ont tué certains des terroristes.

Durant le combat, l’armée a reçu des renseignements sur l’emplacement du commandant de la cellule terroriste qui tirait sur les troupes blindées. Par la suite, Tsahal a tué le commandant, un haut responsable du Hamas et commandant à Jabalia. Les combats étaient toujours en cours.

Cinq terroristes ont été tués jusqu’ici, dans des échanges de feu dans plusieurs régions du sud et au nord de la bande de Gaza.

L’armée israélienne a confirmé la frappe sur deux lance-roquettes et une usine de fabrication de roquettes à Gaza, dans le Centre et le Nord après qu’une roquette ait frappé le sud d’Israël tôt dans la journée.

Au moins deux Palestiniens ont été tués lundi. Un garçon de quatre ans est mort quand des obus de char ont frappé la maison de sa famille à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires de Gaza. Une autre personne a été tuée par des tanks dans un incident séparé, également à Jabalia.

Dans un contexte de ralentissement dans les combats, les équipes de secours ont découvert cinq corps dans un village à l’est de Khan Younis, a déclaré Saed al-Saoudi, le commandant de la défense civile dans la bande de Gaza. Plus tôt, le Croissant-Rouge palestinien a déclaré qu’il a déployé 15 ambulances de la région à la recherche de corps dans les décombres.

L’armée israélienne a également dit qu’il a largué des tracts sur la ville de Gaza lundi après-midi, pour avertir les résidents palestiniens dans la bande côtière qu’Israël « ne tolérera aucune tentative de nuire à des civils israéliens, et que les conséquences seront graves. »

Dans une émission sur Ynet, le major-général (de réserve) Doron Almog, ancien Southern Command GC, a déclaré que «50 pour cent des stocks de roquettes du Hamas, et une partie de sa chaîne de commandement et l’infrastructure centrale avaient été touchés » lors de l’opération lancé le 8 Juillet en réponse à des tirs de roquettes sur les population israéliennes.

« Gaza est paralysée depuis 20 jours et il y a un sentiment de traumatisme dans la population, et les dirigeants du Hamas. Ils n’ont jamais imaginé qu’ils seraient touchés si durement ».

Néanmoins, Almog a déclaré: «la direction du Hamas est toujours sur ses pieds, et l’organisation a encore la capacité de tirer même sur Tel Aviv. »