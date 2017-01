L’armée de Tsahal s’équipe de 200 camions des USA pour 200 millions de shekels

Le ministère de la défense ainsi que de la technologie et le secteur logistique dans l’armée israélienne continuent de remplacer les camions Rio Mythologies, et ces derniers jours, il a été convenus avec la société Oshkosh de se faire livrer 200 camions de pointe pour la somme de 200 millions de shékalim.

C’est la première opération où le système de sécurité prend une telle décision sur l’acquisition de centaines de camions supplémentaires pour le remplacement de l’ancienne flotte, qui sont devenus une partie intégrante du paysage de l’armée israélienne au cours des dernières décennies.

Le FMTV est un camion tactique avec un puissant moteur de 7,2 litres et une capacité de charge de 8 tonnes. Les 6 premiers camions ont été achetés au cours des derniers mois et ont passé avec succès une série d’expériences pour tester leur aptitude au transport des troupes et pour le transport de divers contenus.

Le chef adjoint de l’approvisionnement et de la production d’achat de terrains, Itzik Levy, a déclaré: «Les camions d’approvisionnement commenceront au cours de l’année prochaine, et les 200 camions arriveront en Israël jusqu’au milieu de l’année 2018. La transaction comprend également des services de maintenance en Israël, d’une manière qui améliorera davantage la disponibilité de fonctionnement et va fournir un moyen de subsistance, pour plusieurs endroits à travers le pays. »

