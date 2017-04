L’armée de l’air israélienne attaque la Syrie suite au tir de 3 obus de mortier

L’armée israélienne a riposté après des tirs d’obus de roquette de l’ armée syrienne ce vendredi soir .

Trois obus de mortier sont tombés hier après-midi dans les hauteurs du Golan. Comme mentionné précédemment, tous ont explosé dans des champs et n’ont causé aucun dommage ou victimes BH, et sont apparemment non intentionnel et suite aux combats internes en Syrie.

La première explosion, a eu lieu dans l’après-midi, sans une alarme d’avertissement mais plus tard, l’alarme a sonné suite à la détection de deux autres obus.

Depuis la guerre civile en Syrie, Israël qui est un pays frontalier est souvent victime de ses obus de mortier par l’armée syrienne. L’armée israélienne répond généralement à toutes les attaques.

Rappelons que depuis ces dernières semaines, il y a une certaine tension depuis les opérations de Tsahal à la frontière après qu’un avion de l’armée de Assad a tiré un missile sur un avion de chasse de Tsahal qui était venue détruire une cible du Hezbollah en route pour transporter des armes sophistiquées contre Israël.

