L’Argentine révèle aux Israéliens qui a aidé les nazis après la seconde guerre mondiale

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a reçu ce mardi des milliers de documents de la Seconde Guerre mondiale, le deuxième jour de sa visite en Argentine, par le président argentin Mauricio Macri.

Les deux hommes ont parlé d’une série de sujets lors d’une conférence de presse commune avec des journalistes à la suite de leur réunion.

‘C’est vraiment l’aube d’une nouvelle ère’, a déclaré Netanyahu lors du briefing ‘, et elle aurait probablement eu lieu auparavant. Je peux vous garantir une chose ; la prochaine visite d’un Premier ministre israélien en Argentine ne prendra plus 70 ans – ni une visite du président argentin en Israël ! – et je saisis cette occasion pour vous inviter chaleureusement à venir en Israël dans votre nouveau poste. »

Macri a déjà visité Israël en tant que maire, un fait que lui et Netanyahu ont mentionné avec des sourires dans leurs commentaires aux médias.

Les cinq disques durs comprennent près de 140 000 photographies et fichiers secrets couvrant les années de 1939 à 1950 et comprennent des rapports, des télégraphes et des lettres numérisés par l’Argentine et le Musée commémoratif de l’Holocauste des États-Unis à Washington DC.

‘Nous avons livré ces documents historiques numérisés sur la Shoah afin que l’État d’Israël puisse s’assurer qu’ils sont enquêtés’, a déclaré Macri, après avoir remis Netanyahu la boîte avec les disques durs. ‘Ceci est très important pour nous.’

Netanyahu a commencé sa visite historique en Amérique latine lundi en Argentine, le site de deux attaques terroristes mortelles contre la communauté juive de cette nation et l’un des refuges auxquels des milliers de criminels de guerre nazis ont fui après La Seconde Guerre mondiale.

Bien que l’Argentine ait maintenu la neutralité pendant toute la guerre, cette position a été abandonnée immédiatement après le conflit. Parmi les nazis les plus éminents qui ont trouvé un accueil chaleureux dans la nation sud-américaine, il s’agissait d’Adolf Eichmann.

Néanmoins, Eichmann a finalement été retrouvé et traduit en justice par l’agence de renseignement israélienne du Mossad ; et l’Argentine est le seul membre régional de l’Alliance Internationale du Souvenir de la Shoah des Nations Unies (anciennement ITF – Groupe de travail sur la coopération internationale sur l’éducation, le souvenir et la recherche sur l’Holocauste).

