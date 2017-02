L’Arche d’Alliance du Temple Juive se trouve sous une église à Kyriat-Yéarim selon des archéologues français

L’Arche d’Alliance est l’un des instruments qui a ornée les deux temples du Temple Juif à Jérusalem. Cette Arche d’une grande importante renferme les Tables de la Loi qui ont été données à Moché sur le mont Sinaï et où ont été gravés les dix commandements de la Thora.

Cette arche d’une grande sainteté était portée par les Lévites, et a accompagné le peuple hébreu lors des ces voyages en Egypte, dans le Jourdain avec la direction de Yehouchoua selon le livre du Tanah.

Celle ci a été installée dans les région de à Guilgal, puis Silo et Kiryat-Yéarim selon le premier livre de Samuel 7:1 et finalement à Jérusalem par le Roi David et placée dans le saint des saints par le roi Salomon dans le Beth Hamikdach.

Depuis la destruction du Temple, l’Arche a disparu, des rumeurs ont affirmé que celle ci a été volée par les Romains, et cachée sous le Vatican, d’autres pensent qu’elle se trouve à proximité de l’église Sainte-Marie-de-Sion, dans la ville d’Aksoum en Éthiopie, mais selon théories des archéologues et les théologiens, l’Arche a été cachée par les Cohanim dans un endroit tenu secret avant que le général romain Pompée détruise le Beth Hamikdach.

Mais une nouvelle révélation de part des archéologues français Christophe Nicolle et Thomas Römer, et des israéliens annonce que l’Arche d’Alliance a été ramenée à Kyriat-Yéarim, sur les monts de Judée, à une altitude de 700 mètres.

Ce qui est étonnant, vu qu’il est écrit dans la Thora que l’Arche aurait séjourné pas moins de vingt ans sur place avant d’être apportée à Jérusalem.

Kiryat-Yéarim (la ville des forêts) est située entre Abou Gosh et Neve Ilan. Dans les années 20, l’ordre français de Saint-Joseph de l’Apparition a fait construire une église et un couvent sur les ruines de l’édifice et depuis les archéologues n’ont pas été en mesure d’effectuer des fouilles sur place, cet endroit est le seul village à n’avoir subi aucune fouille archéologique poussée.

Selon les archéologues, il y a de nombreux trésors qui se cachent sous ce village et l’Arche pourrait bien évidemment en faire partie.

Les trois chercheurs ont donc décidé d’unir leurs efforts et d’organiser des fouilles sur place.