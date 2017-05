Le ministre des Affaires étrangères Adel al-Jubeir lors d’une conférence de presse avec le secrétaire d’État Rex Tillerson, a dit être « optimiste par la nouvelle approche et détermination de Trump, qui peut aboutir à ce conflit. Il a certainement la vision, et nous croyons qu’il a la force et la détermination. »

En outre, a déclaré Al-Jubeir, «le Royaume d’Arabie Saoudite est prêt à travailler avec les États-Unis afin de favoriser la paix entre Israéliens et Palestiniens et Israéliens et Arabes».

Le fait que le vieux roi Salman est venu à l’aéroport pour saluer le président, et a serré la main de la Première Dame Melania à tête nue a souligné que, comme Mahmoud Abbas à la Maison Blanche plus tôt ce mois-ci , les Saoudiens ont reconnu l’importance de garder le bon côté du nouveau leader américain et de maximiser les flatteries.

C’est une tactique que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu observe sans aucun doute avec consternation, mais n’est pas surpris.

En revanche, le président américain a accueilli Abbas à la Maison Blanche et a prévu de le rencontrer à nouveau cette semaine à Bethléem. Il a couvert Abbas de compliments, y compris en saluant le partenariat américano-palestinien en cours sur la sécurité régionale et sa lutte contre le terrorisme …tout ce qui peut hérisser les cheveux du premier ministre israélien.

Et maintenant, le président a signé une série étonnamment importante d’accords économiques avec l’Arabie saoudite d’une valeur supérieure à 380 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années, avec près d’un tiers de cette somme, plus de 110 milliards de dollars, comprenant des ventes d’armes.

Juste à titre de perspective, il convient de garder à l’esprit que le mémorandum d’accord israélien sans fin sur l’assistance de sécurité aux États-Unis en Israël, a été finalement signé en septembre dernier avec l’administration Obama, avec quelque 38 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Israël pourrait se réconforter dans l’engagement exprimé par Tillerson de travailler en étroite collaboration avec les Saoudiens pour faire face à l’influence pernicieuse de l’Iran dans toute la région et freiner l’agression de Téhéran, son soutien au terrorisme, son intervention dans les affaires des autres nations du Moyen-Orient.

Mais comme Trump a salué les «formidables» offres, fournissant «des centaines de milliards de dollars d’investissements aux États-Unis et des emplois, et encore des emplois», Israël intégrera également l’influence et le levier aux États-Unis que cette relation approfondie pourrait donner aux Saoudiens.

Il est gratifiant d’entendre un ministre des Affaires étrangères saoudien parler ouvertement et facilement d’Israël et promettre la volonté de contribuer à la paix, tout comme il a été gratifiant au cours des deux dernières années de voir des dirigeants et des responsables saoudiens partager de temps en temps des forums avec des Israéliens de premier plan et même , dans le cas d’un général saoudien, en visite en Israël, rencontrant des fonctionnaires et des membres de la Knesset, et en envoyant des photos de ses rencontres.

Mais les Saoudiens ont une vision très claire des paramètres de la paix israélo-palestinienne et de la paix israélo-arabe. C’est l’ Initiative de paix arabe ou l’Initiative de paix saoudienne. Dévoilé en 2002, elle a été réaffirmée il y a quelques semaines lors d’un sommet de la Ligue arabe, où l’envoyé de Trump, Jason Greenblatt, était en train de rencontrer divers leaders arabes.

Et, à ce jour, le gouvernement Netanyahu l’a rejeté comme un cadre pour les négociations, en citant, entre autres, l’opposition à la notion de retour israélien à une version des lignes antérieures à 1967 et au libellé de l’Initiative sur la question des réfugiés palestiniens.

Il est très peu probable que Netanyahou soit devenu récemment adhérent à l’initiative de paix arabe dirigée par les Arabes. Le premier ministre devrait donc regarder avec anxiété maintenant, car les Saoudiens fortement investis par les États-Unis donnent à Trump la plus royale des bienvenus. Et il se demandera combien il pourra persuader le président de compter sur leur initiative de paix comme base de l’accord avec lequel Trump a l’intention de faire l’histoire israélo-palestinienne.

