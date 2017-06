L’Arabie Saoudite demande au Qatar de couper ses liens avec le Hamas

Le ministre des Affaires étrangères de l’Arabie Saoudite, Adel Al-Jubeir, a déclaré aux journalistes mardi que le Qatar devait rompre ses liens avec le Hamas et les Frères musulmans. Jubeir a déclaré que ces liens sapent l’Autorité palestinienne et l’Égypte, selon un rapport publié par Reuters.

Le Qatar a récemment déclaré avoir expulsé quelques membres du Hamas de sa capitale de Doha , en particulier ceux associés aux attaques terroristes en Judée-Samarie, en Israël.

Ce que Jubeir n’a probablement pas dit, c’est qu’il veut que la connexion soit coupée parce que Israël est le partenaire silencieux de l’Arabie saoudite dans la guerre pour empêcher l’Iran d’obtenir des armes nucléaires, tout en essayant de limiter les ambitions expansionnistes de l’Iran dans toute la région. Sans oublier, la récente visite du président Trump en Arabie saoudite qui a influencé de telles décisions.

L’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis et Bahreïn ont coupé les relations diplomatiques avec le Qatar, y compris les vols et l’accès aux ports maritimes locaux. Le gouvernement soutenu par l’Arabie saoudite au Yémen, le gouvernement soutenu par Emirati en Libye orientale, et les Maldives ont suivi peu de temps après.

Mardi, la Jordanie a partiellement rejoint et réduit ses liens avec le Qatar et a révoqué la licence de télévision d’Al Jazeera. Le Qatar possède le réseau de nouvelles Al-Jazeera, qui est diffusé dans certain nombre de pays arabes.

Le président américain Trump considère ces actions diplomatiques comme un résultat direct de son voyage en Arabie saoudite, et ses revendications exigent que tous les fonds destinés aux terroristes et au terrorisme dans la région soient coupés.

Le Qatar est une base importante et une source de financement pour le Hamas, mais Téhéran semble faire un pas en avant, alors que l’Iran et le Hamas ont récemment commencé le processus de réconciliation , fournissant au Hamas une nouvelle source d’argent et de ressources dans leur guerre partagée pour détruire l’État juif .

Bien sûr, les pressions financières et la perte du soutien Qatari pourraient finir par isoler le Hamas et déclencher une guerre contre Israël.

Fait intéressant, le Qatar n’est pas seulement une deuxième maison pour le Hamas, mais aussi à la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient.

Qui dit qu’il n’est pas possible de brûler une bougie aux deux extrémités?

