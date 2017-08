L’Arabie saoudite accueillera 1000 membres des familles des terroristes palestiniens

Pour la neuvième année consécutive, l’Arabie saoudite a annoncé qu’elle accueillerait mille membres de famille des «martyrs» palestiniens pour le Hajj.

Le roi Salman bin Abdulaziz Al Saud a prit cette décision ce lundi.

Le ministre des Affaires islamiques Sheikh Saleh bin Abdulaziz bin Mohammed Al-Sheikh a déclaré que l’offre provient de la confrérie musulmane et arabe tenue par le roi pour la Palestine et son peuple.

Al-Sheikh a souligné que le peuple palestinien mérite tout le respect et l’appréciation en raison de leurs grands sacrifices pour préserver Jérusalem et la terre de Palestine, qui est une terre islamique arabe.

Il a souligné que le Royaume a cherché en toutes circonstances à obtenir les droits légitimes du peuple palestinien et à réaliser leurs espoirs et aspirations et a attiré leur potentiel à tous les niveaux pour atteindre ces objectifs.

Ces déclarations font en sorte que le «Plan de paix arabe», annoncé par l’Arabie saoudite, ressemble plus à une étape vers la destruction d’Israël plutôt qu’une paix permanente, si tout Israël est considéré comme une terre pour l’Islam.

Alors que l’Arabie saoudite s’est penchée pour déclarer le Hamas comme un groupe terroriste, il ne considère pas tous les terroristes palestiniens comme des terroristes – seuls ceux associés à l’Iran ou à la Fraternité musulmane car les terroristes du Fatah sont des héros.