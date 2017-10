L’arabe israélien Ayman Odeh au parti communiste en France: « Je demande la reconnaissance de l’Etat de Palestine occupé et l’action contre l’Etat d’Israël ».

Le député arabe israélien Ayman Odeh a rencontré un haut fonctionnaire du ministère français des Affaires étrangères et a exigé à la France de reonnaitre l’Etat palestinien.

Le président du parti arabe de la liste commune, Ayman Odeh a tenu une série de réunions au cours desquelles il a expliqué les positions des palestiniens dans une longue série de questions , y compris l’accord de réconciliation signé au Caire.

Au cours de sa rencontre avec le responsable du ministère français des Affaires étrangères, il a de nouveau exigé que la France reconnaisse formellement l’Etat palestinien et prenne des mesures concrètes contre « l’occupation israélienne ».

En outre, Odeh a parlé lors d’une conférence tenue au siège du Parti communiste français, avec la participation de l’Association pour la solidarité avec le peuple palestinien. La conférence a été suivie par des centaines de personnes aux côtés d’Odeh avec le vétéran journaliste français Alain Geresh, qui dirige l’Association des journalistes couvrant le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

A la fin de la conférence , il a rencontré Bertrand Halborn, l’actuel président de l’Association de solidarité française avec Taufik Tahani, Président d’honneur de l’Association et le Parti communiste français Secrétaire général. Plus tard, il a participé à la réunion avec la Coalition pour une paix juste en Israël et en Palestine, une coalition d’environ 40 organisations de défense des droits humains.