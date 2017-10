Lara Fabian menacée de mort pour avoir dit : « je vous aime Israël »

Lara Fabian, la chanteuse belge qui chante en italien, espagnol, français, anglais, portugais, également en allemand et a vendu plus de 18 millions d’exemplaires dans le monde entier a participer au 60e anniversaire d’Israël et a ajouté à la fin de sa chanson: «Je vous aime Israël» .

Pour cette phrase, elle n’est pas acceptée au Liban et elle est boycotté. De plus elle a été menacée de mort si elle accepte de se produire le 14 et le 15 Février qui était prévu dans ce même pays.

Ce qui est comique c’est que l’on empêche de nombreuses célébrités françaises de chanter en Israel comme Jane Birkin récemment, mais les chanteurs qui ont de l’amitié pour Israel n’ont pas la possibilité de chanter dans les autres pays arabes.

La censure est un bien vilain défaut….en tout les cas, vous êtes la bienvenue chez nous Lara !