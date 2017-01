Avec l’approbation d’Obama, la Russie vend 130 tonnes d’uranium à l’Iran

L’administration Obama et le reste des signataires de 2015 dans l’accord avec l’Iran ont approuvé une cargaison de 130 tonnes d’uranium naturel de la Russie à l’Iran, récompensant la République islamique pour l’expédition de 44 tonnes d’eau lourde envoyé à la Russie après avoir dépassé la limite.

Les experts ont dit selon les médias US que la quantité d’uranium expédiées est suffisante pour produire 10 bombes nucléaires.

L’annonce de la nouvelle expédition est considérée comme un plus de dernière minute de la Maison Blanche d’Obama au nouveau président Trump, qui aurait probablement opposé son veto à l’expédition, même si, selon les diplomates américains parlant à l’AP et Fox News, le montant de l’uranium est admissible en vertu de l’accord 2015.

Les législateurs républicains ont presque uniformément étaient d’accord que l’accord nucléaire, accordé l’Iran a trop de concessions. Les mêmes législateurs comprenant le chef de la minorité démocrate au Sénat actuel, Chuck Schumer (NY) ont également soutenu que l’accord ne prévoit pas de vérifications fiables de la conformité de l’Iran.

Le mois dernier, l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) a averti que des niveaux de production actuels en Iran ont dépassé le plafond de l’uranium faiblement enrichi. Aussi, juste quelques jours avant que l’AIEA a sonné l’alarme, le président Hassan Rouhani a ordonné l’agence nucléaire de l’Iran de développer des moteurs nucléaires qui utilisent de l’uranium enrichi à 20% , une violation manifeste de l’accord de 2015 permettant à l’Iran d’enrichir seulement à 3,67%.

À la fin de Décembre 2016, l’AIEA a publié des documents montrant les exemptions en Iran lui permettant d’accumuler de l’uranium au-delà de la limite de 300 kg fixé par l’accord nucléaire. Les accords ont été gardés secrets pendant presque un an, et ont été rendu public seulement parce que l’administration Trump a indiqué qu’elle avait l’intention de rendre public ces révélations.

Mais quand, le 1er Septembre, 2016, l’Institut pour la science et la sécurité internationale a annoncé que les Etats – Unis et ses co-signataires ont considéré l’ attribution à l’Iran pour de nouvelles exemptions au plafond de l’ Iran de 300 kg d’uranium faiblement enrichi, le Département d’ État , et son porte – parole John Kirby a rejeté l’affirmation, en disant: «Eh bien, nous avons lu le rapport. Je l’ ai regardé moi – même. Ce que je peux vous dire est que les engagements nucléaires de l’ Iran dans le cadre du plan global d’action conjoint (JCPOA) n’a pas changé.. »

Donc, il a menti, ouvertement, sachant que que les Etats-Unis sont en train de permettre à l’Iran d’augmenter l’approvisionnement en uranium. At-il mentit aussi quand il dit de ne pas permettre à l’Iran d’enrichir de l’uranium à 20%? Nous devrions le savoir le 21 Janvier.

