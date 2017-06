L’application Tahor | Le rendez-vous entre la technologie et la tradition de la pureté familiale pour les couples juifs

La technologie a rattrapé la Torah à plusieurs niveaux, mais c’est la première fois, qu’elle a également atteint le domaine de la pureté familiale.

Une nouvelle application a été développée qui permet à une femme d’envoyer anonymement un chiffon de sa « bedikah » , tissu d’inspection menstruelle à son rabbin.

L’application Tahor a été lancée avec une technologie approuvée par le Rabbin d’une organisation basée à Miami, dédiée à soulager certaines des complexités impliquées dans les lois de la pureté familiale.

« Le mot« tahor »signifie« pur »en hébreu», explique Zisa Levin, une des personnes impliquées dans le développement de la technologie. « L’application est destinée à aborder le temps de » niddah « , un état impur provoqué par la menstruation, et où le mari et la femme sont interdits de relations intimes qui ne se termine qu’après que la femme se plonge dans un » mikvéh « , une piscine pour pour la pureté rituelle « .

De telles piscines rituelles ont été trouvées dans les fouilles archéologiques dans tout Israël datant de l’époque du Second Temple.

« L’application Tahor aidera beaucoup de femmes à garder « Tahara HaMishpacha », a déclaré Rabbi Kenneth Auman , ancien président du Rabbinical Council of America (RCA) et doyen du programme Nishmat America.

«J’ai beaucoup travaillé avec l’équipe de Tahor, et porté une grande attention aux détails halachiques (Torah juridiques) et à l’engagement envers cette mitsva incomparable», a ajouté le rabbin Edward Davis , rabbin senior de Young Israel d’Hollywood, en Floride – le rabbin répondant à l’application Tahor .

« Parce que les lois de Niddah sont très complexes, une femme ne peut souvent déterminer si elle reste dans cet état ou non. Dans une telle circonstance, un chiffon interne ou un sous-vêtement doit être soumis à un rabbin possédant une expertise dans ce domaine pour déterminer son statut – un processus que le mari et la femme trouvent mal à l’aise et stressant. De plus, il y a des couples qui ne vivent pas à proximité d’un tel expert, et sont ainsi confrontés à la responsabilité de faire la détermination spirituelle et religieuse sans les conseils rabbiniques nécessaires.

L’application Tahor permet maintenant aux femmes d’obtenir une approche rabbiniquement approuvée pour obtenir des conseils anonymement, quelle que soit la distance. Les femmes peuvent maintenant utiliser la technologie de la photo et de la couleur de l’application pour prendre un instantané de leur tissu et envoyer la photo à un expert de Taharat HaMishpacha (pureté familiale). Puis il suffit de suivre étape par étape, et mettre en pratique les instructions guidées par le rabbin qui peut alors déterminer l’état de pureté de l’expéditeur. »

Le plus grand avantage, ajoute Levin (un travailleur social), c’est que toute l’expérience est anonyme. En tant que jeune mariée, elle a demandé à ses amis ce que le Rabbi répondait à leurs questions de pureté familiale.

« Quand beaucoup de mes amis ont répondu qu’ils étaient trop mal à l’aise pour demander directement au rabbin leurs questions, mon mari et moi savions qu’il fallait faire quelque chose à ce sujet ».

Le couple a cherché Rivkah Bloom, un diplômé en informatique de MIT et créateur du calendrier pour Mikvé .

« Avec l’encouragement de nombreux rabbins dans divers pays, nous avons passé les deux prochaines années à développer et à tester la technologie de précision des couleurs pour obtenir le match de couleurs nécessaire », a expliqué le mari Yitz Levin, un avocat et co-créateur de l’application Tahor.

Après avoir intégré une technologie unique d’éclairage et de balance des blancs avec des outils de mesure avancés, Tahor est devenue une réalité. « Nous sommes ravis que la technologie ait réussi à répondre aux exigences de la loi juive, et plus de femmes peuvent maintenant être incluses dans cette mitsva », a déclaré Rivkah Bloom. « Cette application répond à un besoin critique dans notre communauté ».

L’application Tahor est déjà disponible pour iPhone et sera bientôt diffusée sur Android. Elle peut être téléchargé ici , ou en visitant le site Web pour plus d’informations. L’équipe de Tahor peut être contactée à info@tahorapp.com.

