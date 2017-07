Lapid demande à Israël de reconnaître le Kurdistan et le génocide arménien :  » Cessez de ramper devant les Turcs « 

Le président du parti Yesh Atid, Yair Lapid, a demandé à la coalition gouvernementale israélienne d’organiser une conférence de presse a Tel Aviv jeudi pour reconnaître le Kurdistan et de ne plus s’inquiéter d’offenser le gouvernement turc.

‘Le temps est venu d’arrêter de ramper devant les Turcs, a déclaré Lapid,’ qui à chaque fois nous attaque de plus en plus fort.

Lapid a également suggéré à Israël de reconnaître le génocide arménien mené par l’Empire ottoman il y a 100 ans, ce que la plupart des pays occidentaux ont évité de faire pour ne pas exacerber les frictions avec leur allié de l’OTAN.

‘Nous devons faire ces choses que nous avons évitées quand les relations étaient bonnes avec la Turquie, car maintenant nous n’avons pas ces relations et nous ne les aurons pas. »

Lapid a parlé après une semaine d’incitation islamiste du président turc Recep Tayyip Erdogan contre Israël sur la crise du Mont du Temple.

Ce n’est pas dans le meilleur intérêt d’Israël de réduire les liens diplomatiques avec Ankara, a ajouté Lapid, ou de rappeler notre ambassadeur non plus. ‘Mais les Turcs doivent savoir qu’ils ne peuvent pas nous donner un coup de pied, et nous demander plus.’

‘Maintenant, nous devons prendre les choses en main. Désormais, nous soutenons la création d’un Etat Kurde indépendant. Nous devons reconnaître le génocide arménien. Nous devons faire toutes ces choses que nous n’avons pas faites lorsque nous avons eu de bonnes relations avec la Turquie, parce que nous n’ont en avons plus […] et nous ne pourrons pas en avoir de meilleures dans le futur ‘.

Lapid a également dit qu’Israël doit laisser tomber ce qu’il appelle un «rêve égaré» , celui de construire un gazoduc naturel pour exporter la ressource énergétique vers l’Europe en passant par la Turquie.

‘Israël ne peut pas se permettre de dépendre d’un client qui est devenu un ennemi d’Etat ou un état semi-ennemi’, a-t-il déclaré.