L’antisémitisme obtient une plate-forme mondiale alors que les États et les ONG condamnent la « judaïsation » au Conseil « Droits de l’Homme » de l’ONU

Lors de la dernière session du Conseil des droits de l’homme de l’ONU consacrée à la diabolisation d’Israël, les États et les ONG ont clairement indiqué que leur haine contre l’État juif s’étendait aussi à la haine du peuple juif.

Au cours de la réunion tenue le 25 septembre 2017 à Genève, plusieurs États et organisations non gouvernementales ont condamné la «judaïsation», un terme odieux qui signifie la présence de Juifs dans un territoire revendiqué par les Arabes.

Les lowlights incluent:

– République arabe syrienne: « Nous condamnons l’activité israélienne continue de judaïser Jérusalem … »

– Arabie Saoudite: « La politique de judaïsation d’une grande partie de la Cisjordanie est un échec de la part de la communauté internationale à s’assurer que les décisions des Nations Unies sont respectées. Cette politique cherche à changer le statu quo, le statut historique quo de Jérusalem, et peut provoquer la haine religieuse dans les premières conséquences « .

– Qatar: « Il est temps pour la communauté internationale de mettre fin à son silence et d’assumer ses responsabilités juridiques et morales en prenant position pour mettre fin à … la judaïsation de la Terre sainte … »

– Meezan Centre for Human Droits: « Nous souffrons des politiques de judaïsation qui sont de plus en plus intenses dans leur échelle et leur rythme et en violation des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme ».

– Agence des droits de l’homme: «Le projet de judaïsation des quartiers chrétiens est une violation flagrante du statu quo depuis, depuis depuis 250 ans».