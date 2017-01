L’année 2016 : plus de 18 millions de passagers ont transité par l’aéroport Ben Gourion

L’ aéroport international Ben Gourion continue de battre des records dans le nombre de passagers. Ben Gurion en 2016 a vu transiter plus de 18 millions de passagers sur les vols internationaux et les vols intérieurs, et plus de 1,6 million de passagers dans le trafic international : une augmentation de 11% par rapport à 2015.

L’aéroport se félicite de la politique de ciel ouvert promu par le ministre des Transports en Israël car elle a entraîné une augmentation du trafic de passagers de 50% depuis 2011.

Les cinq pays avec le plus grand trafic de passagers à l’ aéroport Ben Gourion sont la Turquie avec 1,6 millions de passagers (principalement en transit), les États-Unis avec 1,45 millions de passagers, l’ Allemagne avec 1,2 millions de passagers, 1,5 million avec l’ Italie puis la Russie et la France avec un million de passagers .

Les cinq principales compagnies aériennes à l’ aéroport Ben Gourion, sont Turkish Airlines et ses 932 mille passagers par an, avec easyJet avec 719 mille passagers, avec Aiiroflot avec 704.000, et Arkia avec 650000 et Israir avec 548 mille passagers par an.

Une enquête interne de l’Autorité aéroportuaire a révélé que 36% des passagers vérifient via les sites Internet des compagnies aériennes, et 9% des passagers utilisent les kiosques dispersés à travers l’aéroport. De plus en plus de passagers arrivent avec un bagage à main à Ben Gurion et passe un contrôle de sécurité sur la voie rapide.

Ben-Gurion compte déjà plus de 100 compagnies aériennes à 135 destinations internationales .

Le PDG, de Ben Gurion, Shmuel Zakai a noté: «La croissance significative de l’ aviation en Israël au cours de l’année écoulée sont grâce aux Israéliens. 70% du trafic total de passagers à Ben Gourion année sont des passagers israéliens et seulement 30% sont des touristes. ».

Le ministre des Transports Israël Katz a déclaré: «Nous entrons dans la cinquième année de l’accord« ciel ouvert »avec l’UE, qui devrait se terminer par un ciel complètement ouvert. Contrairement à toutes les prévisions, le citoyen israélien a bénéficié de nombreuses compagnies aériennes mais aussi augmenté le nombre de leurs vols vers de nombreuses destinations en Europe « .

