L’ancienne star de la NBA Amar’e Stoudemire étudie l’hébreu

L’ancien champion de la NBA Amar’e Stoudemire pourrait bientôt ajouter une autre compétence à son CV impressionnant : l’ hébreu.

Le joueur de basket – ball de 34 ans, qui a déménagé en Israël après avoir signé deux contrats d’ un an avec l’ équipe israélienne de basket-ball Hapoel Jerusalem en Août, est en train d’ apprendre l’alphabet hébreu.

Stoudemire , qui n’est pas juif s’identifie comme un Israélite hébreu, et un afro-américain mais il dit qu’il se sent plus connecté aux Israélites de la bible.

Il a partagé une photo de lui sur son compte Twitter étudiant l’ hébreu. Dans ce document , vous pouvez voir une menorah sur la table où il a étudié.

« Je me sens plus à l’ aise, plus connecté à un endroit où je joue , » a déclaré Stoudemire à un journaliste de sports en Janvier, lors d’un dîner de Hanouka à son domicile à Jérusalem, qui est situé à quelques pâtés de maisons de la résidence du premier ministre Binyamín Netanyahu.

La star du basket en Israël n’a pas été sans controverse. En Mars, deux jours seulement après avoir été honoré en Israël par le Prix Martin Luther King pour sa philanthropie et son leadership en construisant des ponts entre les communautés, il a été enregistré disant des commentaires homophobes et a présenté ses excuses plus tard en disant que c’était une blague.

