L’ancien président iranien Ahmadinejad disqualifié des élections présidentielles

L’ancien président iranien, Mahmoud Ahmadinejad, a été disqualifié ce jeudi par le Conseil des gardiens du pays lors des élections présidentielles du mois prochain. Ahmadinejad s’est inscrit la semaine dernière en tant que candidat.

La raison de la disqualification n’est pas claire; Cependant, Ahmadinejad a été vu à l’échelle internationale comme un extrémiste penché sur la destruction des intérêts occidentaux et comme une personnalité instable capable de commencer une guerre nucléaire.

Le Conseil a approuvé la candidature du président sortant Hassan Rouhani et celle de son adversaire, Ebrahim Raisi.

Le chef du Conseil, l’Ayatollah Ahmad Jannati, a également émis une lettre déclarant que la Shari’a (loi islamique) interdit aux non-musulmans de se présenter aux élections prévues pour le 19 mai, y compris celles dont les confessions sont reconnues dans la constitution.

Le Conseil des gardiens de la Constitution est mandaté par la Constitution et il est un organe nommé de 12 membres, composé de six théologiens nommés par le chef suprême de l’Iran et de six juristes désignés par le pouvoir judiciaire et approuvés par le Parlement iranien.

Une liste finale des « candidats » sera publiée par le ministère iranien de l’Intérieur ce dimanche.

