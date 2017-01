L’ancien premier ministre australien demande de stopper l’aide de 40 millions de dollars aux Palestiniens accordée annuellement à l’Autorité palestinienne, suite au soutien du régime d’Abbas aux «terroristes et à leurs familles».

Le politicien libéral a également soutenu le déménagement de l’ambassade australienne en Israël à Jérusalem. Le mois dernier, M. Abbott a participé au Ddialogue entre l’Australie , Israël et le Royaume-Uni à Jérusalem, ainsi que le chef de l’opposition Bill Shorten et d’autres députés fédéraux.

Jeudi dernier, sous le titre « Jérusalem Agenda » pour The Spectator Australia, le député de 60 ans, né à Londres, a écrit: « Dans les discussions avec les députés australiens, le Premier ministre de l’Autorité palestinienne, Rami Hamdallah, a affirmé que son peuple a accepté le droit d’Israël d’exister derrière des frontières sûres.Mais cela est difficile à croire étant donné la glorification constante des terroristes par la télévision palestinienne, la référence aux juifs comme les «fils de singes et de porcs» et prétend que l’état d’Israël est un «projet satanique».

« Environ 40 000 $ par an et il ne reste que 2000 $ » …, a souligné Abbot : « ce n’est pas dû à des richesses inhérentes d’un côté de la frontière », mais en raison de l’ineptie et la corruption de l’AP et sa bureaucratie.

Pour améliorer la vie des Arabes de l’AP, Abbot recommande «des questions moins importantes qui pourraient être réglées avant [ un Etat palestinien] est résolu. Il devrait être plus facile pour les personnes et les biens de déplacer la Palestine en Israël vers la Jordanie. Les Émirats arabes unis devraient rejoindre la Jordanie et l’Égypte pour opérer des vols directs vers Tel-Aviv. Et l’Australie devrait réduire ses 40 millions de dollars par an dans l’aide à l’Autorité palestinienne qui continue de verser des pensions aux terroristes et à leurs familles. »

Abbot a suggéré « c’est une autre façon pour l’Australie de démontrer son soutien inébranlable à Israël, comme la seule démocratie libérale et pluraliste du Moyen-Orient, et se joindre à tout décision de l’administration Trump pour déplacer son ambassade à Jérusalem. »

La ministre australienne des Affaires étrangères Julie Bishop a publié une déclaration rapide rejetant les idées d’Abbott : Elle a annoncé que le programme d’aide de l’Australie à l’Autorité palestinienne était déjà à l’étude: « Le programme australien d’aide dispose de solides processus de gestion des risques et d’évaluation qui sont également appliqués aux partenaires », a-t-elle déclaré, notant que« le gouvernement australien a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne la fraude et la corruption. »

Bishop a précisé que« l’aide australienne aux territoires palestiniens fait l’objet d’un examen après le programme d’aide à l’ONG, « Vision Mondiale » suspendue l’an dernier. »

Comme vous vous en souviendrez, le chef des opérations de « Vision Mondiale » dans la bande de Gaza s’est avéré être un agent du Hamas qui a détourné une grande partie des fonds d’aide aux projets militaires du Hamas, et les villas des leaders du Hamas.

L’homme politique du parti travailliste, Kate Ellis, a également rejeté les idées d’Abbott , en disant: «Ce que nous voyons ici, c’est Tony Abbott qui utilise la politique sur le Moyen-Orient pour tenter de saper le Premier ministre libéral, Malcolm Turnbull.»

De même, Izzat Abdulhadi, de Palestine à l’Australie, a déclaré à SBS que la « déclaration de Abbott , est un argument, sans fondement, idéologique, partiale et manque de preuves . S’il a des problèmes avec la Première ministre, cela ne devrait pas être [aux] frais de la souffrance des enfants palestiniens et des réfugiés palestiniens. »

