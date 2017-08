L’ancien partenaire commercial d’Ivanka, un juif orthodoxe, est confronté à une «montagne» de troubles juridiques et financiers, affirme Politico

Il a été poursuivi en justice par ses vendeurs. Il a été poursuivi par ses créanciers. Il a été poursuivi en justice par ses avocats. L’IRS a un privilège contre lui.

Son nom est Moshe Lax, et il est l’ancien partenaire commercial de longue date d’Ivanka Trump. Il l’a également présentée à son mari, Jared Kushner.

Lax, un juif orthodoxe, fait l’objet d’un profil dans Politico Magazine qui traverse son histoire désordonnée de relations commerciales et détaille son partenariat avec la fille du président Donald Trump. Selon l’article, il est resté proche de la première famille même si les procès contre lui s’étaient empilés.

Lax est le fils de Chaim Lax, un maître de diamants et un philanthrope. Il est devenu président de la défunte Ivanka Trump Fine Jewelry il y a une dizaine d’années. Lax a couru l’entreprise hors de sa propriété sur Madison Avenue à Manhattan et a signé un accord de licence avec Trump qui lui a payé des frais annuels et environ un tiers des bénéfices nets.

Mais Lax a alors cessé de payer une série de paiements et s’est engagé dans d’autres pratiques décrites par Politico comme inappropriées au mieux. Néanmoins, Trump a continué l’affaire et semble avoir conféré à Lax une autre affaire.

Lax présente avec éclaté dans le livre 2010 d’Ivanka, « The Trump Card », et a été invité lors de la soirée Election Night de Donald Trump l’année dernière. Il est également partiellement responsable du mariage de Ivanka avec Jared Kushner; Ils se sont rencontrés lors d’un événement organisé par Lax à Prime Grill, un restaurant kosher de Manhattan.

Lax ne doit pas seulement de l’argent à Trump. En 2015, un tribunal lui a ordonné de payer 2,4 millions de dollars plus les intérêts de KGK Diamonds, une société avec laquelle il a acheté des diamants mais n’a pas payé. L’IRS a un privilège de 27 millions de dollars contre la succession de son père. Il est accusé de cacher sa richesse à travers une série de compagnies de coquillages. Et puis il y a ceci, de l’article:

En janvier dernier, le cousin de Lax, Aron, a poursuivi Lax et sa sœur pour avoir poursuivi un «enrichissement injuste» en essayant d’expulser Aron et sa femme d’un condo Brooklyn qu’ils ont résidé depuis 2006 mais dont l’hypothèque est au nom du défunt père de Lax . En octobre dernier, la firme Porzio, Bromberg & Newman a poursuivi Lax pour 100 000 $ en frais juridiques non payés. Et en juin, le cabinet d’avocats Meltzer, Lippe, Goldstein et Breitstone ont poursuivi Lax pour 20 000 $ en frais juridiques non payés. Les cas restent en cours. Lax a également été nommé en tant que défendeur dans un certain nombre de cas prétendant que les faillites ne font pas de paiement hypothécaire.

Lax a nié plusieurs des accusations portées contre lui. Dans un communiqué envoyé à JTA mardi, il attribue ses problèmes juridiques à 160 millions de dollars en dettes impayées dont son père a subi, dont beaucoup ont fait l’objet d’investissements immobiliers pendant la Grande récession. Lax a déclaré que son inexpérience et sa mauvaise gestion aggravent les problèmes.

« Quand mon père est décédé, en tant que fiduciaire de la succession, j’ai hérité de nombreux problèmes », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Je sens que j’ai délégué trop, trop librement aux conseillers et aux avocats, et j’étais sur la tête. Ce sont des questions qui dépassent largement mon expérience et mes connaissances professionnelles. Je voulais désespérément protéger l’honneur de mon père. J’ai fait de mon mieux pour le faire correctement. »

Mishpacha Magazine, une publication orthodoxe, offre une prise opposée sur Lax dans un profil flatteur . Cet article décrit Lax comme un jeune entrepreneur sérieux qui a écrit un livre scolaire sur la loi juive et fait de la musique dans son temps libre. Alors que Politico dit que les vendeurs le considèrent comme un «fraudeur et un extorsionnaire en série», Mishpacha dit que les qualités qui le définissent sont «une réflexion silencieuse et une honnêteté facile».

Dans les deux cas, l’entreprise avec Trump est terminée. La fermeture de Ivanka Trump Fine Jewelry cette année est confirmée, et le site ne fonctionne plus.