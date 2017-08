L’ancien mufti de Jérusalem tente de relancer les émeutes sur le Mont du Temple : « Israël a dissimulé des systèmes d’espionnage dans notre mosquée Al-Aqsa  » !

La violence est une activité très appréciée par les recteurs de mosquées, et cela se confirme une nouvelle fois, avec ce faux témoignage du Sheikh Ekrima Sa’id Sabri, qui est aussi l’ancien grand mufti de Jérusalem.

En effet, le président du conseil suprême musulman en Israël tente de relancer les attaques contre les Juifs et la police israélienne à Jérusalem apres des mensonges contre Israel qui a déjà supprimé tous les détecteurs de métaux malgré une attaque par des arabes israéliens sur ce même lieu qui a tué deux policiers israéliens, le 14 juillet.

Selon l’ancien Mufti :

« Les autorités d’occupation (Israël), ont caché des équipements permettant d’espionner l’intérieur de la mosquée Al-Aqsa et sous la mosquée pendant que le site était fermé », a t’il dit sur les média sociaux en langue arabe.

Cet homme qui a toujours encouragé de nouveaux « martyrs » a demandé au Waqf (l’autorité religieuse musulmane responsable de la gestion du mont du Temple) de faire des recherches minutieuses :

» Des personnes ont remarqué que certains carreaux ont été retirés puis remis en place dans la mosquée et dans les bureaux attenants. Nous savons ce qui se cache derrière. »

Mais comme il semble que les émeutes ne reprennent pas, le Sheikh Ekrima Sa’id Sabri a alors demander aux musulmans de » se réveiller par tous les moyens nécessaires, pour défendre la mosquée Al-Aqsa », une autre formule pour faire comprendre aux palestiniens et arabes israéliens, de commettre des attentats en Israel.

Une seule personnalité israélienne a intervenu devant tant d’incitation : Maor Zemach, qui est aussi le président de l’organisation sioniste non gouvernementale, Lach Yerushalayim (« pour toi, Jérusalem »):

» Le Sheikh Sabri est l’une des figures proéminentes de la glorification du terrorisme à Jérusalem. Il poursuit sa campagne habituelle de diffamation contre l’Etat d’Israël et le peuple d’Israël. Ce personnage aurait du être expulsé de Jérusalem depuis longtemps. Et je demande aux autorités de lui interdire l’accès de Jérusalem pour le bien de tous les habitants de la ville. »

En espérant que le zèle des tribunaux israéliens et de la police agiront rapidement cet homme pour incitation à la violence et plus contre des Juifs en Israel et pour diffamation.