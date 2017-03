L’ancien ministre Gabbay: «Je suis le seul qui peut vaincre Netanyahu »

L’ancien ministre de l’Environnement, Avi Gabbay, a déclaré qu’il mettra au défi le leader actuel, Yitzhak Herzog, principal parti travailliste en Juillet.

L’ancien ministre du parti Kulanu qui a démissionné du poste l’an dernier pour protester contre l’accord qui a permis l’entrée au Gouvernement du président du parti Israël Beitenou a annoncé sa candidature.

Gabbay a dit qu’il a décidé de concourir pour la direction du Parti travailliste « pour transformer le parti de l’intérieur avec le droit de gagner dans les élections . »

Gabbay a déclaré que le parti sous sa direction sera la seule crédible pour renverser le Premier ministre Benjamin Netanyahu et sera l’alternative de son parti , le Likoud.

Gabbay, ancien chef du parti, mais aussi Amir Peretz et Omer Bar Lev, ont officiellement annoncé qu’ils seront en compétition pour la direction du parti. Eldad Yaniv et son adjoint, Erel Margalit ont annoncé qu’ils envisagent la possibilité de se présenter comme candidats.

Gabbay a démissionné en mai 2016 pour protester contre la nomination d’Avigdor Liberman en tant que ministre de la défense et a lancé une critique sévère contre la coalition, l’accusant de diriger le pays à la destruction, et de ruiner les relations avec les États-Unis et faire taire la dissidence sur un accord concernant le gaz naturel.

À ce moment, Gabbay a dit que la remplaçant de Moshe Yaalon, qui est un ancien chef d’état-major, par Liberman, qui ne possédait que le portefeuille de la défense, était gravissime.

Gabbay a rejoint le Parti travailliste en Décembre dernier.