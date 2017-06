L’ancien Grand Rabbin Lau: « Les Juifs avides de profaner le Shabbat »

L’ ancien grand rabbin d’Israël Meir Lau a déclaré que les Juifs sont devenus des « cupides » et que l’« américanisation » est la premiere cause de l’augmentation des Israéliens laïques s’éloignant de la religion.

Dans une interview avec le journal Yediot Aharonoth, Lau a critiqué les magasins qui ouvrent le samedi et a aussi fustigé la Gay Pride au mois de mars à Tel – Aviv.

Rav Lau, qui a servi comme le grand rabbin ashkénaze d’Israël de 1993 à 2003 a officiellement prit sa retraite en tant que rabbin de Tel Aviv ce mois – ci, et a indiqué son insatisfaction à l’ égard de l’état de la ville et du pays.

« Qui est derrière l’ouverture des supermarchés le Shabbat? Cupidité. Quelques propriétaires de supermarchés qui pourchassent l’ argent « a déclaré Rav Lau au journal. « Les gens du Livre sont devenu le peuple de Commerce, qui détruit leur vie pour chaque centime ».

« Pourquoi ne pas laissez l’argent derrière vous, juste un jour par semaine, et passer du temps avec votre famille, et ouvrir un livre? » a demandé le Rav.

Rav Lau a blâmé l’agitation concernant les transports en commun le Shabath « Ce sont plusieurs décennies d’ enseignement face à un échec qui empêche les gens de comprendre l’essence et la valeur du Shabbat. »

Il a aussi parlé de l’échec concernant la déjudaisation et le problème de l’ Etat juif. « Les gens sont mariés par des personnes privées au lieu des rabbins, ils se font enterrés dans un kibboutz qui ouvre tous les magasins durant le shabbat, et tout va bien. Alors, qu’est – ce qu’un Juif fait ici? « a t’il ajouté.

Rav Lau a le plus grand mépris pour le défilé de la gay pride annuelle à Tel Aviv . « Elle ne fait pas partie de la ville. Je ne sais pas si un défilé pourra résoudre le problème des personnes avec certaine inclinaison. Je ne vois pas et je ne peux comprendre pas comment l’ont résoudre le problème en s’affichant ainsi ? Si une personne a un problème personnel, va t’elle le résoudre en dansant sur un camion et dans les rues de la ville au milieu de la journée? ».

Rav Lau a poursuivi: « Ce défilé ne résout pas le problème de ces personnes, la principale question est de savoir comment avoir des enfants, comment former une famille. »

