L’ancien grand rabbin d’Israël Yona Metzger va en prison pour 3 ans et demi.

Aujourd’hui, le Rav Pinto est sorti de prison et le Rav Yona Metzger, ancien grand rabbin Ashkenaze y entre pour trois et un an et demi selon les termes d’un accord de plaidoyer conclu avec les procureurs de l’ Etat, et annoncé par le ministère de la Justice.

L’accord prévoit que Metzger va plaider coupable à une fraude, violation de crimes de confiance et de l’ impôt, en échange d’une peine d’emprisonnement réduite après avoir fait face à une série d’accusations de corruption. En plus du temps en prison au service, l’Etat gardera un appartement au nom de Metzger dans le centre de Tel Aviv et il sera tenu de payer une amende de 5 millions de shekels.

Selon les rapports, l’accord sur le plaidoyer a été offert après des mois de négociations entre les avocats de Metzger et les hauts fonctionnaires de l’État.

L’ an dernier, le tribunal de district de Jérusalem a accusé Metzger d’avoir accepté 10 millions de shekels (2,58 milliards de dollars) en pots de vin. Metzger a démissionné comme rabbin le 24 Juillet 2013, juste avant la fin de son mandat de 10 ans au pouvoir.

Sa décision est intervenue après que l’Unité de la fraude nationale de la police israélienne, également connu sous le nom Lahav 433, a ouvert une enquête liée à des mois d’escroqueries impliquant Metzger pour des millions de shekels. L’affaire a été remis au bureau du procureur de district de Jérusalem, qui l’ a examiné avant de passer au Conseiller juridique pour le gouvernement Yehuda Weinstein, qui a déposé les accusations portées contre Metzger.

La police a déclaré que Metzger avait caché 200 000 $ avec sa sœur à Haïfa, et après une recherche dan sa maison , la somme 40.000 shekels a été découverte (plus de 11.300 $ à l’époque) en espèces cachés dans plusieurs livres.

A cette époque, Metzger a déclaré que l’argent à Haïfa est venue d’un héritage, mais la recherche a révélé que cette affirmation était fausse.

Selon de l’acte d’ accusation, plusieurs organismes sans but lucratif liées au rabbin durant son mandat ont reçu des millions de shekels en dons, dont certains Metzger a pris pour son usage personnel.

En plus de bénéficier de dons à des causes charitables, il a également été accusé d’avoir accepté des pots de vin destinés à influencer leur opinion sur les questions auxquelles il assistait comme rabbin.

En 2005, il a été interrogé sur des soupçons de recevoir des prestations d’un hôtel à Jérusalem en échange de faveurs, et la police a recommandé qu’il soit jugé pour fraude et violation de la confiance.

Mais le procureur général à l’époque, craignant un processus défaillant, a décidé de ne pas à le charger. Au lieu de cela, il a écrit un rapport cinglant sur Metzger, l’accusant d’ avoir menti à la police et lui a recommander de démissionner immédiatement.

