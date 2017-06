L’ancien directeur du Shin Bet:  » Il n y a aucune chance pour la paix, maintenant et dans l’avenir »

Yoram Cohen, ancien directeur de l’Agence israélienne de sécurité (Shabak ou Shin Bet), a déclaré jeudi, qu’à son avis, « La lumière sur les lacunes importantes, le manque de confiance et l’absence de préparation pour des compromis sérieux du côté palestinien et le fait que l’Autorité palestinienne est incapable de fournir une réponse efficace aux menaces terroristes, il est difficile pour moi d’envisager la possibilité d’atteindre un accord politique dans les années à venir « .

S’exprimant lors de la 17e Conférence de Herzliya tenue à l’Institut de politique et de stratégie au Centre interdisciplinaire, Cohen a souligné que «le conflit israélo-palestinien est parmi les plus difficiles et les plus complexes, en raison de nombreux domaines religieux, nationaux, territoriaux, culturels et émotionnelles « .

« La vision de l’Autorité palestinienne est claire et succincte – un Etat palestinien sur les frontières du 67, avec Jérusalem comme capitale », a déclaré Cohen, mais « la vision israélienne concernant le statut final des territoires libérés pris il y a 50 ans lors de la guerre de Six- La guerre du jour n’a pas encore été déterminée. »

Pourtant, « les gouvernements israéliens précédents ont entrepris de nombreuses initiatives sérieuses pour parvenir à un accord politique global avec les Palestiniens, dans lequel les Palestiniens ont reçu des offres généreuses, y compris des compromis douloureux des deux côtés, à la fois pendant les époques d’Ehud Barak-Yasser Arafat et Ehud Olmert-Mahmoud Abbas. Comme chacun le sait, les dirigeants palestiniens n’étaient pas d’accord.

En ce qui concerne les arrangements de sécurité, Yoram Cohen a déclaré que « ces dernières années, une proposition a été soumise à Israël par des partis internationaux qui suppose que les moyens technologiques pourraient combler le vide de sécurité qui surgirait après un retrait israélien. Cette idée est dangereuse et erronée, car les moyens technologiques, aussi avancés qu’ils soient, ne seraient pas dans ce cas une solution satisfaisante aux menaces « .

« Je recommande à l’avance que l’objectif de la politique réaliste soit changé en » un Etat-Mauvais « , ou vers un Etat palestinien avec une souveraineté limitée et un contrôle de la sécurité », a déclaré l’ancien chef . «Atteindre un accord exige un changement culturel et perceptuel des Palestiniens, y compris dans la façon dont ils considèrent Israël, dans un frein important d’ans l’incitation et dans une lutte efficace contre le terrorisme. En ce qui concerne les positions politiques, je suis déconcerté que les dirigeants palestiniens s’efforcent de recalibrer leurs positions à part entière. Par conséquent, un soutien important des dirigeants des États arabes est nécessaire. »

Cohen a ajouté: « Ce défi incombe au gouvernement américain d’adopter un front commun avec les principaux Etats arabes pour faire pression sur les dirigeants palestiniens, afin de le rendre plus flexible dans ses positions concernant les problèmes fondamentaux. Cette flexibilité ne serait possible que s’il y avait un soutien ouvert à ces positions et processus, combiné à des incitations offertes aux diverses parties.

Vous avez un peu de temps libre ? Nous avons besoin de bénévoles pour une seconde lecture de nos articles : sud.israel@yahoo.fr

LE CHANGE DU JOUR