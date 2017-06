L’ambassadrice Haley: « l’UNHRC doit cesser d’attaquer Israël ou nous les quitterons »

L’envoyée des États-Unis à l’ONU, Nikki Haley a écrit vendredi dans un article du Washington Post : « le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (UNHRC) condamne Israël pour des condamnations implacables, alors que des régimes vraiment odieux comme le Venezuela et Cuba ne sont pas inclus parce qu’ils sont membres du Conseil. »

En fait, Haley a rappelé quelques faits : « En 2014, la Russie a envahi l’Ukraine et a repris la Crimée. Cette occupation illégale a entraîné des milliers de morts et des blessés parmi les civiles, ainsi que des détentions arbitraires. Aucune réunion spéciale du Conseil des droits de l’homme n’a été appelée, et les abus continuent en augmentant « .

Haley se rendra en Israël pour la première fois en tant qu’ambassadrice de l’ONU la semaine prochaine, probablement pour célébrer le 50e anniversaire de la guerre des Six jours. Mais sur son chemin, elle s’arrêtera à Genève, en Suisse, pour s’adresser au CNUCH. C’est une visite cruciale pour le corps du monde vigoureusement anti-israélien, parce que le président Trump a menacé de partir. En fait, Haley a déclaré qu’elle envisageait de faire ses recommandations au président pour rester ou quitter le CDHH en fonction de ses discussions à Genève.

Par ailleurs, le successeur de Haley, la personne nommée par Obama, Samantha Power, a également critiqué la façon dont le CDHR a traité Israël.

Haley a détaillé ses plans pour la visite de Genève de la semaine prochaine: « Je décris les changements qui doivent être faits. Entre autres choses, l’adhésion au conseil doit être déterminée par le biais d’un vote à la concurrence pour empêcher les pires abus des droits de l’homme d’obtenir des sièges.

Elle envisage des changements dans la méthode de sélection de nouveaux membres: « Dans l’état actuel des choses, les blocs régionaux désignent des candidats qui ne sont pas contestés. La concurrence obligerait le dossier des droits de l’homme d’un candidat à être examiné avant que les votes ne soient exprimés. »

Enfin, il y a le traitement inacceptable d’un pays, comme le disait Haley: «Le conseil doit également mettre fin à sa pratique consistant à dénoncer à tort Israël. Lorsque le conseil adopte plus de 70 résolutions contre Israël, un pays doté d’un solide dossier sur les droits de l’homme, et seulement sept résolutions contre l’Iran, pays avec un dossier abyssal des droits de l’homme, vous savez que quelque chose est sérieusement erroné.

