L’ambassadrice américaine Nikki Haley au Kotel : « Ma vie va changer après cette visite »

L’ambassadrice américaine à l’ONU, Nikki Haley, a visité le Kotel (connu dans le monde des Gentils comme le Mur des Lamentations) à Jérusalem, où elle a été chaleureusement accueillie par une foule et a exprimé sa gratitude sur le site saint et juif.

Il y a cinquante ans , les parachutistes israéliens ont libéré le Kotel ou « Kotel Hamaarabí » pendant la guerre des Six Jours de 1967. Haley est restée silencieuse avec ses mains sur les pierres dans la section des femmes du mur de deux mille ans.

La promenade autour du lieu saint à Jérusalem a été désignée comme une visite privée, telle qu’elle fut menée par le président américain, Donald Trump, dans le but explicite qu’elle ne soit pas perçue comme une reconnaissance tacite des États-Unis de la souveraineté israélienne sur la vielle ville .

Après la guerre, Israël a annexé la partie orientale de la ville, ce qui n’est pas reconnu par la communauté internationale, qui soutient que le statut final de Jérusalem devrait être décidé dans les négociations entre Israël et les Palestiniens.

Le rabbin du Mur , Shmouel Rabinovitch, et le directeur de la Fondation du patrimoine du Mur occidental, Mordechai Eliav, ont rencontré Haley et lui ont expliqué l’histoire et l’importance du site. Bien qu’une section spéciale ait été prévue pour qu’elle puisse prier seule, l’ambassadrice a préférée se rendre dans la section des femmes et a passé quelques minutes pour toucher le mur. Quand elle a pris sa retraite, elle a été entourée par beaucoup de gens qui l’ont remerciée d’être proche d’ Israël à l’ONU.

Haley a dit qu’elle a été touchée par l’accueil en Israël et a ajouté qu’elle avait tout simplement dit la vérité quand elle a défendu l’Etat juif à l’ONU.

Le Mur occidental fait partie des murs qui soutiennent le complexe où le Second Temple a été élevé, et donc le lieu le plus sacré chez les juifs pour la prière, à cause de sa proximité avec le Saint des Saints.

Elle a marché à travers les tunnels du Mur occidental, où elle a signé le livre d’or.

« Mon cœur est plein et ma vie va changer après cette visite », écrit-elle. « Ce fut une bénédiction et mon expérience dans ce lieu saint plein d’amour avec des gens spirituels. Que Dieu bénisse ceux qui viennent au Mur occidental ».

Haley a dit que sa première visite en Israël a montré une réalité à laquelle elle ne s’attendait pas. Elle a été surprise par la brièveté de la distance entre Tulkarem, une ville de Judée Samarie contrôlée par l’Autorité palestinienne, et Netania, une ville côtière israélienne sur la Méditerranée à seulement une dizaine de kilomètres en ligne droite.

Haley avait prévu de visiter une école de l’UNRWA et pourrait rendre visite à une localité de la Judée-Samarie , une étape qui n’a pas encore été confirmée. En outre, elle a fait une tournée des frontières d’Israël avec Gaza et la Syrie, et devra aussi visiter le musée Yad Vashem à Jérusalem.

Auparavant, Haley a rencontré le Premier ministre Netanyahu Binyamin, et les deux se sont engagés à élaborer un plan à long terme pour annuler la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies contre les localités de peuplement, approuvé dans les derniers jours de la présidence de Barack Obama, selon Channel 2.

Haley, 45 ans, dont les parents sont originaires de l’Inde, fait souvent référence à son éducation donnée par ses parents comme le pilier de sa force. Né à Nimrata (Nikki) Randhawa, ses parents ont émigré du Pendjab au Canada et aux États-Unis dans les années soixante.

Considérée comme une politique et femme d’affaires avec succès, Haley a été la première femme élue au poste de gouverneur de l’Etat de Caroline du Sud, avant d’exercer le poste d’ambassadrice américaine à l’ONU.



Vente de Boutargue d’œufs de mulet sur Israel Chrono :

350 Shekels le kilo ou 88 € . Pour commander : Cliquez ICI

Livraison gratuite à partir de 5 kg - Contacter nous sur l'émail suivant : sud.israel@yahoo.fr