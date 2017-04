L’ambassadrice américaine des Nations Unies, Haley :  » Assad doit quitter le pouvoir et ensuite nous reparlerons »

L’ambassadrice américaine des Nations Unies, Nikki Haley a déclaré à CNN dans une interview qui sera diffusée ce dimanche, qu’elle ne voit aucune solution politique en Syrie tant que le président Bachar al-Assad reste au pouvoir.

« Il n’y a pas d’option où de solution politique tant que Assad est à la tête du régime, » a dit Haley « Si vous regardez ses actions, si vous regardez la situation, il sera difficile de voir un gouvernement pacifique et stable avec Assad [responsable]. »

Vendredi, le ministre russe des Affaires étrangères Sergey Lavrov a souligné que la frappe aérienne des États-Unis entravait les tentatives de son propre gouvernement pour résoudre la crise en Syrie.

Le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration disant que « Sergey Lavrov a souligné l’inadmissibilité de cet acte d’agression qui ne peut qu’aggraver la situation tendue et saper les efforts de la Russie […] vers le règlement de la paix de la crise syrienne. »

L’ONU a également suggéré « l’importance d’une enquête objective et impartiale de toutes les circonstances des événements tragiques de Khan Sheikhoun et l’utilisation d’armes chimiques par des militants d’organisations terroristes dans le passé « .

L’ambassadrice Haley a insisté pour qu’un changement de régime va avoir lieu, parce que « toutes les parties comprennent que Assad n’est pas le chef qui doit diriger la Syrie. »

Lorsqu’on lui a demandé si Trump prévoyait d’autres attaques, Haley a dit: «S’il a besoin de faire plus, il fera plus. Donc, vraiment, maintenant ce qui se passe dépend de la façon dont chacun répond à ce qui est arrivé en Syrie, et assurez-vous que nous commençons à aller vers une solution politique, et nous commencerons à trouver la paix dans cette région « .

Pendant ce temps, selon les observateurs syriens, les habitants de la même ville syrienne de Khan Sheikhoun qui mardi a subi les attaques chimiques a été de nouveau attaquée : ce vendredi soir et samedi matin la force aérienne syrienne les a bombardé. Soit dit en passant, les avions Sukhoi de fabrication russe syriens ont décollé de la base aérienne al-Shayrat, celle qui a été détruite par le président Trump.

Donc, la situation reste fondamentalement la même malgré l’intervention des Etats Unis.

