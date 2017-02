L’ambassadeur palestinien en Iran espère 1 000 bombes nucléaires pour détruire Israël et l’Europe

L’ambassadeur palestinien en Iran, Salah Zawawi, ne cache pas sa haine contre Israël et le peuple juif, mais aussi pour le monde occidental. Il s’est exprimé récemment en disant :

» Notre guerre n’est pas seulement dirigée contre cet ennemi sioniste. Nous combattons une entreprise occidentale vieille de 100 ans, qui perdure. Cette entreprise ne vise pas une partie de la Palestine, ou même la Palestine dans son intégralité.

Son objectif est de créer le Grand Israël, pour contrôler les pays arabes et islamiques disloqués, et c’est effectivement ce qui se passe aujourd’hui dans notre monde islamique. Ainsi, notre ennemi, avec ses défenseurs et ses maîtres, pourrait mener à bien son projet de nous transformer en serviteurs, sinon en esclaves dans cette région, et de piller nos ressources.

Lorsqu’ils parlent de la signature de l’accord nucléaire, ils sont littéralement terrifiés. Si l’Iran produit une bombe nucléaire – et je prie Allah pour que l’Iran produise 1 000 bombes nucléaires – elle ne sera pas dirigée contre un quelconque pays arabe ou islamique. Elle sera utilisée pour défendre, à tout le moins, la République islamique et ses principes. »