L’ambassadeur israélien aux Nations Unies Danny Danon : L’Autorité palestinienne a versé 1 milliard de dollars à des terroristes

L’ambassadeur d’Israël aux Nations Unies Danny Danon a demandé officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies et au Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, de mettre fin à la politique de l’Autorité Palestinienne de «payer pour tuer» en versant des salaires mensuels aux terroristes condamnés.

Danon a condamné l’encouragement ouvert de l’incitation à la violence et aux attaques terroristes du gouvernement de l’Autorité palestinienne lors d’une conférence de presse jeudi, tenue aux Nations Unies à New York City.

Danon a déclaré aux journalistes que l’Autorité palestinienne sous la direction de Mahmoud Abbas a versé 1 milliard de dollars à des terroristes reconnus au cours de la dernière décennie; Plus de 300 millions de dollars par an .

« Un terroriste tue des civils », a déclaré Danon. « Il a été condamné et emprisonné … et il est éligible aux paiements mensuels par l’AP qui sont cinq fois plus élevés que le salaire moyen dans l’AP ».

À titre d’exemple, Danon a passé en revue le cas d’Ezra Schwartz, un adolescent qui a été assassiné par un terroriste arabe en voyageant en Israël.

« Le 19 novembre 2015, Ezra revenait d’une excursion avec ses camarades de classe quand il a été tué avec deux autres par Mohammed Abdel Basset al-Kharoub, un autre terroriste palestinien.

« Al-Kharoub a été arrêté, jugé et condamné et purge actuellement quatre peines d’emprisonnement à perpétuité en prison. L’Autorité palestinienne paie à Al-Kharoub plus de 3 000 dollars par mois.

« C’est 40 000 dollars par an pour avoir tué un Américain innocent! »

L’ambassadeur israélien a déclaré qu’il était temps que la politique de «payer pour tuer» du gouvernement de l’Autorité palestinienne s’arrête.

« Tout cela fait partie d’un système organisé par l’AP qui glorifie les terroristes et encourage le terrorisme. Ces paiements sont exigés par leurs lois « , a-t-il déclaré.

Danon a souligné que le message aux jeunes de l’Autorité palestinienne est simple.

« Mahmoud Abbas leur dit qu’il existe une équation simple. Tuez les personnes innocentes et vous et votre famille seront payés pour le reste de votre vie. »

Les mathématiques ne sont pas difficiles non plus.

« En 2016, l’AP a consacré près de 130 millions de dollars de son budget au paiement de terroristes emprisonnés. Ils ont dépensé d’autres indemnités de 175 millions de dollars aux familles des soi-disant martyrs. Au total, l’AP a versé plus de 300 millions de dollars directement à l’appui des terroristes chaque année.

« Cela équivaut à environ sept pour cent du budget de l’AP et c’est près de 30 pour cent de l’aide étrangère offerte par la communauté internationale », a déclaré Danon.

« Aujourd’hui, j’ai demandé officiellement au général de sécurité et au Conseil de sécurité de mettre un terme à cette indignation », a-t-il ajouté.

«Nous menons ces efforts jusqu’à ce que la communauté internationale comprenne qu’il est absurde de condamner la terreur tout en payant les terroristes!

« Il est temps que l’ONU, le Conseil de sécurité et toute la communauté internationale, pour enfin dire à Abbas que cela suffit.

« Arrêtez de s’engager à travailler à la paix tout en soutenant le terrorisme et en encourageant les prochaines générations de terroristes ».